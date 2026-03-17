Ege Kökenli anne oldu mu, bebeğinin cinsiyeti ne, adı ne? Ege Kökenli eşi Lior Ahituv kimdir?

Son dönemde sosyal medyanın gündeminde olan Ege Kökenli, anne olduğunu açıkladı. Bebeklerinin cinsiyeti ve adı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Özel hayatı merak edilen Ege Kökenli'nin eşi kim sorusu da gündeme geldi. İşte Ege Kökenli'nin mutluluk dolu ailesi hakkında bilmeniz gerekenler.

EGE KÖKENLİ'DEN MUTLU HABER: ANNE OLDUs

"Yahşi Cazibe", "Çalıkuşu", "Güneşin Kızları", "Asla Vazgeçmem" ve "Kefaret" gibi yapımlarla herkesin gönlünde yer edinen Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile evlenmişti. Hayranları uzun süredir onun özel hayatındaki gelişmeleri merak ediyordu ve beklenen haber nihayet geldi.

GEÇMİŞTEKİ KAYIP VE ZOR DÖNEM

Yaklaşık bir yıl önce Ege Kökenli, büyük bir üzüntüyle bebeğini kaybetmişti. Bu süreç hem kendisi hem de ailesi için oldukça zor geçmişti. Ancak yaşadığı acı, sevincin kıymetini daha da artırmış oldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: KIZIMIZ EVİMİZDE

Ege Kökenli, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımda anne olduğunu açıkladı. Fotoğraflarda eşinin ve bebeğinin yer aldığı kareler yer alıyordu ve oyuncu, mutluluğunu şu sözlerle paylaştı:

"Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki! Gerçekten gün ışığı içinde, yağmur içinde, neşe içinde, acı içinde her şey için. Sonunda kızımız evimizde."

HAYRANLARDAN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Paylaşımın ardından takipçileri, Ege Kökenli'yi tebrik eden ve mutluluğunu paylaşan mesajlarla sosyal medyayı doldurdu. Oyuncunun yaşadığı zorlu sürecin ardından gelen bu sevgi dolu haber, birçok kişiyi duygulandırdı.

EŞİ LİOR AHİTUV KİM?

Ege Kökenli'nin eşi, 2022 yılında evlendiği Lior Ahituv'dur. Çift, uzun süren birlikteliklerinin ardından Temmuz 2022'de gerçekleşen bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmiştir.

Evlilik Tarihi: 29 Temmuz 2022