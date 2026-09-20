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Manisa’da yaşayan 26 yaşındaki Ege Karaaslan, tatil amacıyla Karadağ’da yaşayan bir arkadaşının yanına gitti. Karaaslan, 13 Eylül 2026 tarihinde konakladığı evde arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu. Peki, Ege Karaaslan kimdir? Ege Karaaslan neden öldü? Detaylar...

EGE KARAASLAN KİMDİR?

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Karaaslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için adli süreç başlatıldı.

Karaaslan’ın cenazesinin Türkiye’ye getirildikten sonra İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak işlemlere tabi tutulması bekleniyor. Otopsi işlemlerinin ardından cenazenin Balıkesir’e gönderilmesi ve defin işleminin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

EGE KARAASLAN'IN DAHA ÖNCEKİ DAVASI NEYDİ?

Ege Karaaslan’ın adı daha önce 11 Ekim 2024’te Manisa’da meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla gündeme gelmişti. Karaaslan’ın kullandığı otomobilin, motokurye Hasan Emre’nin kullandığı motosiklete çarpması sonucu Emre hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrasında tutuklanan Karaaslan, yargılama sonucunda 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf aşamasında ceza 5 yıla çıkarılırken, cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye kararı verildi. Hasan Emre’nin ailesinin ise karara itiraz ederek dosyayı 16 Nisan 2025’te Yargıtay’a taşıdığı bildirildi.

EGE KARAASLAN NEDEN ÖLDÜ?

Ege Karaaslan’ın kesin ölüm nedeni henüz açıklanmış değil. 13 Eylül’de Karadağ’da kaldığı evde arkadaşı tarafından hareketsiz bulunmasının ardından olay yerine sağlık ekipleri geldi ve yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mevcut bilgilere göre ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli süreç yürütülüyor. Karaaslan’ın cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumu’na getirilmesinin ve burada yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeninin ortaya konulmasının beklendiği bildirildi.

Bu nedenle, otopsi sonucu açıklanmadan Ege Karaaslan’ın ölüm sebebine ilişkin herhangi bir kesin neden belirtmek mümkün değil. Mevcut haber kaynaklarında da ölüm nedenine ilişkin kesin bir bulgu kamuoyuyla paylaşılmış değil.