Efe Can Taşdelen kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Mert'i Efe Can Taşdelen kaç yaşında, nereli?

Altı Üstü İstanbul dizisinin sevilen karakterlerinden Mert'e hayat veren Efe Can Taşdelen, son dönemde televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği oyuncular arasında bulunuyor. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan genç oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu merak konusu oldu. Efe Can Taşdelen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte başarılı oyuncunun biyografisine dair öne çıkan bilgiler...

EFE CAN TAŞDELEN KİMDİR?

Efe Can Taşdelen, 17 Mayıs 1997 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Oyunculuk eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Taşdelen, genç yaşlardan itibaren oyunculuk alanında kariyer yapmaya yönelmiştir. Başarılı oyuncu, ekran projelerindeki performansıyla dikkat çekmektedir.

EFE CAN TAŞDELEN KAÇ YAŞINDA?

Efe Can Taşdelen, 17 Mayıs 1997 doğumludur. 24 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 29 yaşındadır.

EFE CAN TAŞDELEN NERELİ?

Efe Can Taşdelen, İzmir doğumludur ve aslen de İzmirlidir. Çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir'de geçiren oyuncu, daha sonra eğitim ve kariyer hayatı için farklı projelerde yer almıştır.

EFE CAN TAŞDELEN'İN KARİYERİ

Efe Can Taşdelen, oyunculuk alanındaki eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde alarak profesyonel kariyerine sağlam bir temel oluşturmuştur. Tiyatro eğitiminin ardından dizi ve sinema projelerinde yer almaya başlayan oyuncu, genç kuşağın dikkat çeken isimleri arasında gösterilmektedir. 1.84 metre boyunda ve 72 kilogram olan Taşdelen, oyunculuk kariyerini sürdürürken farklı projelerdeki performansıyla adından söz ettirmeye devam etmektedir. Boğa burcu olan oyuncu, disiplinli çalışma anlayışı ve sahne deneyimiyle kariyerinde yükselişini sürdürmektedir.