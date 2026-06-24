Haberler

Efe Can Taşdelen kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Mert'i Efe Can Taşdelen kaç yaşında, nereli?

Efe Can Taşdelen kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Mert'i Efe Can Taşdelen kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde Mert karakterine hayat veren Efe Can Taşdelen, başarılı oyunculuğu ve dikkat çeken performansıyla izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Genç yaşına rağmen ekran dünyasında adından söz ettirmeyi başaran oyuncunun hayatı, eğitim geçmişi ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Efe Can Taşdelen kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Mert'i Efe Can Taşdelen kaç yaşında, nereli?

Altı Üstü İstanbul dizisinin sevilen karakterlerinden Mert'e hayat veren Efe Can Taşdelen, son dönemde televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği oyuncular arasında bulunuyor. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan genç oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu merak konusu oldu. Efe Can Taşdelen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte başarılı oyuncunun biyografisine dair öne çıkan bilgiler...

EFE CAN TAŞDELEN KİMDİR?

Efe Can Taşdelen, 17 Mayıs 1997 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Oyunculuk eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Taşdelen, genç yaşlardan itibaren oyunculuk alanında kariyer yapmaya yönelmiştir. Başarılı oyuncu, ekran projelerindeki performansıyla dikkat çekmektedir.

EFE CAN TAŞDELEN KAÇ YAŞINDA?

Efe Can Taşdelen, 17 Mayıs 1997 doğumludur. 24 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 29 yaşındadır.

EFE CAN TAŞDELEN NERELİ?

Efe Can Taşdelen, İzmir doğumludur ve aslen de İzmirlidir. Çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir'de geçiren oyuncu, daha sonra eğitim ve kariyer hayatı için farklı projelerde yer almıştır.

EFE CAN TAŞDELEN'İN KARİYERİ

Efe Can Taşdelen, oyunculuk alanındaki eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde alarak profesyonel kariyerine sağlam bir temel oluşturmuştur. Tiyatro eğitiminin ardından dizi ve sinema projelerinde yer almaya başlayan oyuncu, genç kuşağın dikkat çeken isimleri arasında gösterilmektedir. 1.84 metre boyunda ve 72 kilogram olan Taşdelen, oyunculuk kariyerini sürdürürken farklı projelerdeki performansıyla adından söz ettirmeye devam etmektedir. Boğa burcu olan oyuncu, disiplinli çalışma anlayışı ve sahne deneyimiyle kariyerinde yükselişini sürdürmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde Trump ile baş başa görüşme olabilir

Dünya bu görüşmeyi bekliyor! Erdoğan "Baş başa olabilir" dedi
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı

O da artık AK Partili

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek yakan kare! Saniyeler sonra yaşanacaklardan habersizdiler
Dünyanın konuştuğu Ganalı şamandan videolu mesaj

Video çekip paylaştı: Artık onu serbest bırakıyorum
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Yamal'ın kardeşinin komik anları! Yere düştü, kendinden geçti

Abisini tanımayan yok! Yere düştü, kendinden geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Biri diğerini ikiye katladı
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı

Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı