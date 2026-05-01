Ederson neden yok, Fenerbahçe Başakşehir maçında Ederson sakat mı, cezalı mı, yedek mi, sezonu kapattı mı?

Fenerbahçe’de Rams Başakşehir randevusu öncesi en çok konuşulan isimlerin başında, cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Ederson Moraes geliyor. Arama motorlarında "Ederson neden oynamıyor, sezonu kapattı mı?" başlıklarıyla yapılan araştırmalar, derbi sonrası yaşanan disiplin sürecine odaklanmış durumda. Galatasaray maçında hem ikinci sarı karttan kırmızı kart gören hem de hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderilen Brezilyalı kalecinin, ligin bu kritik virajındaki eksikliği teknik heyeti düşündürüyor.

PFDK’DAN DERBİ SONRASI AĞIR YAPTIRIMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), derbi ve diğer lig maçlarının ardından kulüpler ve oyunculara yönelik disiplin cezalarını açıkladı. Kararlarda hem oyuncular hem de kulüpler ciddi yaptırımlarla karşılaştı.

EDERSON’A 4 MAÇ MEN VE PARA CEZASI

Galatasaray derbisinde hakeme yönelik hakaret nedeniyle Brezilyalı kaleci Ederson’a 3 maç men ve 80 bin TL para cezası verildi. Çift sarı karttan kırmızı kart görmesiyle birlikte 1 maç daha ceza alan oyuncu, toplamda 4 resmi karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 400 bin TL ek para cezası uygulandı.

FENERBAHÇE’YE AĞIR TRİBÜN VE PARA CEZASI

Fenerbahçe’ye, taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 1 milyon 100 bin TL para cezası verildi. Kulübe ayrıca kısmi tribün kapatma yaptırımı da uygulandı.

GALATASARAY’A ÇOK KALEMLİ CEZA

Galatasaray, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle kısmi tribün kapatma cezası aldı. Ayrıca anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılması nedeniyle 220 bin TL, stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle 480 bin TL olmak üzere toplamda 700 bin TL para cezasına çarptırıldı.

BEŞİKTAŞ’A TRİBÜN KAPATMA YAPTIRIMI

Beşiktaş, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle kısmi tribün kapatma cezası aldı.

KAYSERİSPOR’A 2 MİLYON TL’Yİ AŞAN CEZA

Kayserispor’a birçok farklı ihlal nedeniyle toplamda 2 milyon 10 bin TL para cezası verildi. Bu cezalar; çirkin ve kötü tezahürat, usulsüz seyirci alımı, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve tribün düzenine aykırı pankart asılması gibi maddeleri kapsadı.