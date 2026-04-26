Ederson neden kırmızı kart gördü (Galatasaray Fenerbahçe)?

Pozisyon, Galatasaray'ın hızlı hücuma kalktığı sırada orta yuvarlak yakınlarında gerçekleşti. Yasin Kol, cebinden kırmızı kartı çıkardı.

EDERSON NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ (GALATASARAY FENERBAHÇE)?

Trendyol Süper Lig’in kaderini belirleyen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında, kırmızı kart olayı yaşandı. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ederson, maçın en kritik anlarından birinde hakem Yasin Kol tarafından oyun dışına gönderildi. Sarı-lacivertli taraftarları şaşkına çeviren bu kararın ardındaki sebep, pozisyonun kendisinden ziyade yaşanan disiplin ihlali oldu. Peki, Ederson neden kırmızı kart gördü? İşte Rams Park'ta tansiyonu yükselten o dakikalar...

HAKEMİN UYARISINI DİKKATE ALMADI: KALE ÇİZGİSİNE GEÇMEDİ

Mücadelenin kırılma noktasında, Galatasaray lehine verilen penaltı kararı sonrası saha içerisinde gerginlik arttı. Hakem Yasin Kol, atışın kullanılması için kaleci Ederson’un kale çizgisine geçmesi yönünde uyarıda bulundu. Ancak Brezilyalı file bekçisi, karara itirazlarını sürdürerek kalesine geçmeyi reddetti. Hakemin sözlü uyarılarını dikkate almayan Ederson, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.