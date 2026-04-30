Ederson kaç maç ceza aldı, Ederson sezonu kapattı mı?

Galatasaray derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte yaşanan saha içi olaylar ve hakem raporuna yansıyan "saldırı" eylemi nedeniyle disipline sevk edilen Ederson’un cezası belli oldu.

EDERSON’A AĞIR FATURA: 3 MAÇ MEN VE PARA CEZASI

Galatasaray derbisinde çift sarı karttan ihraç edilen Ederson, kırmızı kartın getirdiği 1 maçlık zorunlu cezasının üzerine ek cezalar aldı. TFF’den yapılan açıklamaya göre; tecrübeli kaleci, ihraç edildikten sonra müsabaka hakemine yönelik "hakareti" nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 80.000 TL para cezasına çarptırıldı. Bu karar, Ederson'un ligin kritik haftalarında kalesini koruyamayacağı anlamına geliyor.

SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKETİN BEDELİ BELLİ OLDU

Brezilyalı kalecinin cezası sadece hakemle girdiği diyalogla sınırlı kalmadı. Ederson, oyun dışı kaldıktan sonra sergilediği "sportmenliğe aykırı hareketler" nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından ayrıca 400.000 TL ek para cezasına mahkum edildi. Böylece Ederson, toplamda hem 3 maç sahalardan uzak kalacak hem de ağır bir maddi yaptırımla karşı karşıya kalacak.

FENERBAHÇE’YE MİLYONLUK PARA CEZASI VE BLOKE KARARI

PFDK, sadece oyuncuya değil kulübe ve taraftara da ağır yaptırımlar uyguladı. Fenerbahçe A.Ş., derbi esnasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 1.100.000 TL para cezası aldı. Ayrıca, saha olaylarına karıştığı tespit edilen Misafir Tribün 418 ve 419 numaralı bloklardaki taraftarların elektronik biletleri bloke edildi. Bu taraftarlar, takımlarının bir sonraki dış saha maçına giriş yapamayacak.

EDERSON SEZONU KAPATTI MI?

Alınan bu kararların ardından matematiksel olarak Ederson için sezonun bittiği değerlendiriliyor. Çift sarı kart nedeniyle çekmesi gereken 1 maçlık cezanın üzerine eklenen 3 maçlık men cezası, ligin bitimine kalan sürede oyuncunun sahaya çıkmasını imkansız hale getiriyor. Fenerbahçe yönetiminin Tahkim Kurulu'na itiraz hakkı bulunsa da mevcut tabloya göre sarı-lacivertli kaleci için 2025-2026 sezonu resmen sona erdi.

DERBİNİN ARDINDAN KALE İRFAN CAN’A EMANET

Ederson’un aldığı bu ağır cezalar sonrası, şampiyonluk düğümünün çözüleceği kalan haftalarda Fenerbahçe kalesi İrfan Can Eğribayat’a teslim edilecek. Teknik heyet, antrenmanlarda genç eldiveni hem mental hem de fiziksel olarak hazırlamak için yoğun mesai harcıyor. Camia, Ederson’un yokluğunda kaleyi devralacak olan İrfan Can’ın performansına kilitlenmiş durumda.