Ecem Özkaya Barış Atay sevgili mi? Ecem Özkaya sevgilisi kim?

Magazin gündeminde son günlerde en çok konuşulan isimlerden ikisi olan Ecem Özkaya ve Barış Atay, İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen Metallica konseri sonrası yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülenmelerinin ardından adları aşk iddialarına karışan ikili, bu kez konser alanından paylaştıkları benzer karelerle gündeme geldi. Peki, Ecem Özkaya Barış Atay sevgili mi? Ecem Özkaya'nın sevgilisi kim? Detaylar haberimizde.

ECEM ÖZKAYA BARIŞ ATAY SEVGİLİ Mİ?

Ecem Özkaya ve Barış Atay hakkında ortaya atılan ilişki iddiaları, son olarak Metallica'nın Zürih konseri sonrasında yeniden gündeme taşındı. İddiaya göre ikili, dünyaca ünlü grubun konserini izlemek için İsviçre'ye birlikte gitti.

Sosyal medya hesaplarından konser alanından paylaşılan fotoğraflarda benzer açıların kullanılması ve bazı karelerde dikkat çeken detaylar takipçilerin gözünden kaçmadı. Ayrıca ikilinin birbirlerinin paylaşımlarını beğenmesi de magazin gündeminde yer bulan gelişmeler arasında gösterildi.

Öte yandan konuya ilişkin Ecem Özkaya veya Barış Atay tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle gündemde yer alan bilgiler, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve ortaya atılan iddialarla sınırlı kalıyor.

Zürih'teki Metallica Konseri Dikkat Çekti

İddiaların yeniden konuşulmasına neden olan gelişme, Metallica'nın İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirdiği konser oldu. Konser alanından yapılan paylaşımlar sonrasında sosyal medya kullanıcıları iki ismin aynı etkinlikte bulunduğuna yönelik paylaşımlar yaptı.

Paylaşımlardaki benzer detaylar kısa sürede magazin sayfalarında da yer aldı. Konser sonrasında yapılan karşılıklı etkileşimler de dikkat çeken gelişmeler arasında gösterildi.

Suadiye'deki Görüntüler Sonrası İlk Büyük Gündem

Ecem Özkaya ve Barış Atay'ın isimleri daha önce İstanbul Suadiye'de birlikte görüntülenmelerinin ardından da gündeme gelmişti. O dönemde yayımlanan görüntüler magazin basınında geniş yer bulurken, taraflardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmemişti.

Zürih'teki konser paylaşımlarıyla birlikte daha önce gündeme gelen bu görüntüler de yeniden konuşulmaya başlandı.

ECEM ÖZKAYA SEVGİLİSİ KİM?

Kamuoyuna yansıyan bilgiler incelendiğinde, Ecem Özkaya'nın özel hayatına ilişkin yapılmış güncel bir açıklama bulunmuyor. Son dönemde gündeme gelen haberler ise Barış Atay ile ilgili ortaya atılan iddialar etrafında şekilleniyor.

Magazin gündeminde yer alan gelişmelere rağmen Ecem Özkaya ve Barış Atay cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. İkili, daha önce gündeme gelen haberlerde olduğu gibi son gelişmeler hakkında da sessiz kalmayı tercih etti.

Bu nedenle sosyal medyada ve magazin kulislerinde yer alan iddialar hakkında taraflar tarafından yapılmış resmi bir doğrulama veya yalanlama bulunmuyor.

BARIŞ ATAY TİYATRO SAHNESİNE GERİ DÖNDÜ

Oyunculuk kariyerinin ardından siyasete yönelen ve Türkiye İşçi Partisi bünyesinde Hatay Milletvekilliği yapan Barış Atay, son dönemde yeniden sanat çalışmalarına ağırlık veriyor. Atay, oyuncu Bülent Emrah Parlak ile birlikte sahneledikleri "Sabotaj" adlı tiyatro oyunuyla Türkiye'nin farklı şehirlerinde seyirciyle buluşmayı sürdürüyor.