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Televizyon haberciliğinin tanınan isimlerinden Ece Üner, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve kamuoyunda “Halk TV soruşturması” olarak bilinen soruşturmanın üçüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Gelişmenin ardından gazetecilik kariyeriyle gündeme gelen Üner'in hayatı, yaşı, memleketi ve eşi merak konusu oldu. Peki, Ece Üner kimdir, hangi kanalda? Ece Üner kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde.

ECE ÜNER KİMDİR?

Tam adı Özge Ece Üner olan Ece Üner, gazeteci, haber spikeri ve televizyon programcısıdır. 21 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Televizyon haberciliğine muhabir olarak başlayan Üner, kariyeri boyunca farklı kanallarda haber bültenleri ve gündem programları sundu.

Babası gazeteci ve televizyon yöneticisi Dinç Üner olan Ece Üner, eğitim hayatını Koç Özel Lisesi ve Koç Üniversitesi'nde sürdürdü. Koç Üniversitesi'nde sosyoloji ve tarih alanlarında eğitim aldı. Üniversite sonrasında Paris'te Sorbonne Üniversitesinde Fransızca eğitimi gördü; Brüksel'de Avrupa Birliği üzerine çalışmalar yaptı.

ECE ÜNER KAÇ YAŞINDA?

21 Temmuz 1981 doğumlu olan Ece Üner, 27 Kasım 2026 itibarıyla 45 yaşındadır.

ECE ÜNER NERELİ?

Ece Üner, İstanbul'da doğdu. Ailesinin kökenine ilişkin biyografik kaynaklarda babasının Şanlıurfalı, annesinin ise Makedonya göçmeni olduğu bilgisi yer alıyor.

ECE ÜNER HANGİ KANALDA ÇALIŞIYOR?

Ece Üner, Temmuz 2024'ten bu yana Halk TV'de görev yapıyor. Kanalda Halk Ana Haber bültenini sunuyor. Halk TV'nin resmi ekran yüzleri sayfasında da Üner, program sunucusu olarak listeleniyor.

Üner, kariyeri boyunca NTV, Star TV, CNN Türk, Habertürk TV, Show TV, Kanal D, TV100 ve Sözcü TV gibi kanallarda çalıştı. Bu süreçte muhabirlik, haber spikerliği ve program sunuculuğu görevlerini üstlendi.

ECE ÜNER'İN EŞİ KİM?

Ece Üner, gazeteci ve haber sunucusu Deniz Bayramoğlu ile evlidir. Çift, 6 Şubat 2013 tarihinde Roma'da evlendi. Ece Üner ve Deniz Bayramoğlu'nun Güneş adında bir kız çocukları bulunuyor.

ECE ÜNER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve kamuoyunda “Halk TV soruşturması” olarak anılan soruşturmada 27 Kasım 2026'da üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiği, Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.