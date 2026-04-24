Ece isminin anlamı nedir? Ece isminin karakteristik özellikleri nelerdir?

Son yıllarda en çok tercih edilen kız isimleri arasında yer alan “Ece”, taşıdığı anlam ve çağrıştırdığı güçlü karakter yapısıyla dikkat çekiyor. Hem modern hem de köklü bir geçmişe sahip olan bu isim, ebeveynlerin isim seçiminde sıkça karşısına çıkıyor. Peki, Ece isminin anlamı nedir? Ece isminin karakteristik özellikleri nelerdir?

ECE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ece, Türkçe kökenli bir isimdir ve genellikle “kraliçe”, “hükümdar kadın” ve “sultan” anlamlarında kullanılır. Tarihsel ve kültürel olarak güç, zarafet ve liderlik gibi kavramlarla ilişkilendirilir.

ECE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Ece ismi verilen kişilerin genellikle özgüveni yüksek, kararlı ve lider ruhlu oldukları düşünülür. Sosyal yönü güçlü, iletişimi kuvvetli ve çevresinde sevilen bir karakter yapısına sahip oldukları ifade edilir. Aynı zamanda estetik duyarlılığı gelişmiş, duygusal yönü güçlü bireylerle ilişkilendirilir.

ECE İSMİ KIZ İSMİ Mİ?

Evet, Ece ismi Türkiye’de yaygın olarak kız ismi olarak kullanılmaktadır.

ECE İSMİ KİMLERE KONUR?

Ece ismi genellikle kız çocuklarına verilir ve özellikle anlamı nedeniyle “güçlü, zarif ve lider ruhlu” bir kişilik temennisiyle tercih edilir. Aileler tarafından hem modern hem de geleneksel bir isim olması sebebiyle sıkça seçilmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz

Erdoğan güzel haberi verdi! 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılacak
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Haberler.com
Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt

Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Tarlasında sulama yapan çiftçinin acı sonu: Kanlar içinde bulundu

Tarlasında sulama yapan çiftçinin acı sonu: Kanlar içinde bulundu
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt

Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu

Çamlıca’da tarihi merasim
Cinayet 14 yıl sonra aydınlatıldı! Sevgi'nin katilleri en yakınları çıktı

Cinayet 14 yıl sonra çözüldü! Sevgi'nin katilleri en yakınlarıymış