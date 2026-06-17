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Ece İrtem kimdir, hangi dizilerde oynadı? Ece İrtem'in kariyeri...

Ece İrtem kimdir, hangi dizilerde oynadı? Ece İrtem'in kariyeri...
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Ece İrtem kimdir? Oyuncu ve opera sanatçısı Ece İrtem, televizyon dünyasında yer aldığı projelerle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 2014 yılında ekran yolculuğuna başlayan İrtem, birçok popüler dizide rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Peki, Ece İrtem kimdir, hangi dizilerde oynadı? Ece İrtem'in kariyeri...

Ece İrtem’in kariyeri ve oynadığı diziler, son dönemde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. “Kızılcık Şerbeti”, “Sandık Kokusu”, “Yasak Elma” ve “Mahkum” gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu, hem tiyatro hem de televizyon projeleriyle adından söz ettirdi. Ece İrtem kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? İşte kariyerine dair merak edilenler...

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, Türk oyuncu ve opera sanatçısıdır. 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas’ta doğan İrtem, Yaşar Üniversitesi Opera-Şan Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. Ardından Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. 2014 yılında “Kaçak Gelinler” dizisiyle ekranlara adım atan İrtem, “Yasak Elma”, “Sandık Kokusu” ve “Kızılcık Şerbeti” gibi birçok başarılı yapımda rol aldı.

ECE İRTEM KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Ece İrtem, 14 Haziran 1991 doğumludur. 15 Haziran 2026 tarihinde, 35 yaşında hayatını kaybetmiştir.

ECE İRTEM NERELİ?

Ece İrtem, Sivas doğumludur. Ailesi de Sivas ve Aydın kökenlidir.

ECE İRTEM’İN KARİYERİ

Ece İrtem, kariyerine 2014 yılında “Kaçak Gelinler” dizisiyle başlamıştır. Daha sonra “Şeref Meselesi”, “Paramparça”, “O Hayat Benim”, “Yeni Gelin”, “Yasak Elma”, “Mahkum”, “Aile”, “Sandık Kokusu” ve “Kızılcık Şerbeti” gibi birçok televizyon dizisinde rol almıştır. Ayrıca “Zengo” ve “Meraklı Adamın 10 Günü” gibi projelerde de yer almıştır. Tiyatro sahnesinde ise “Türbülans” adlı oyunda performans sergilemiştir.

Ece İrtem, hem televizyon hem de tiyatro alanında başarılı çalışmalarıyla tanınan bir isim olarak Türk televizyon dünyasında yer edinmiştir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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