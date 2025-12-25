Ebru Köksal hangi takımlı, Ebru Köksal Galatasaray'da yöneticilik yaptı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Lütfi Arıboğan ile birlikte Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ın ifadelerinin alınacağı bildirildi. Savcılık, söz konusu kişilerin "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yardım etme" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal etme" iddiaları kapsamında savunmalarının alınacağını duyurdu. Bu çerçevede Ebru Köksal'ın futbol camiasındaki geçmişi ve Galatasaray ile bir yöneticilik bağının olup olmadığı gündeme geldi.

EBRU KÖKSAL KİMDİR?

Ebru Köksal, uzun yıllar boyunca hem Türkiye'de hem de uluslararası spor arenasında üstlendiği görevlerle adından söz ettiren deneyimli bir spor yöneticisidir. 20 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Köksal, güçlü akademik altyapısı ve kurumsal deneyimiyle Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Avrupa Kulüpler Birliği gibi önemli yapılarda görev almıştır.

EBRU KÖKSAL HANGİ TAKIMLI, GALATASARAY İLE BAĞI VAR MI?

Ebru Köksal, kariyerinin önemli bir bölümünü Galatasaray camiasında geçirmiştir. Uzun yıllar Galatasaray Sportif AŞ'de üst düzey görevlerde bulunan Köksal, özellikle genel müdürlük pozisyonuyla kulübün yönetim yapısında etkili olmuştur.

EBRU KÖKSAL GALATASARAY'DA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU, ÜNAL AYSAL DÖNEMİNDE YER ALDI MI?

2001 ile 2011 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü ve kulübe bağlı şirketlerde çeşitli yöneticilik görevleri üstlenen Ebru Köksal, Sportif AŞ Genel Müdürü olarak öne çıkmıştır. Ayrıca 2013–2015 yılları arasında Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almış, Ünal Aysal'ın başkanlığı döneminde kulübün yönetim kadrosunda aktif rol oynamıştır. Bu süreçte hem sportif hem de mali alanlarda söz sahibi olmuştur.

EBRU KÖKSAL TFF'DE NE YAPTI, GENEL SEKRETERLİK GÖREVİ NE ZAMAN?

Ebru Köksal'ın kariyerindeki bir diğer önemli durak Türkiye Futbol Federasyonu'dur. 2011–2012 yılları arasında TFF Genel Sekreteri olarak görev yapan Köksal, federasyonun idari yapısında kritik sorumluluklar üstlenmiştir. Kulüpler arası ilişkiler, uluslararası temaslar ve organizasyonel süreçlerde aktif rol oynamış, Türk futbolunun yönetimsel işleyişinde etkili olmuştur.

EBRU KÖKSAL AVRUPA KULÜPLER BİRLİĞİ'NE NASIL SEÇİLDİ, İLK KADIN ÜYE Mİ?

Eylül 2010'da Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'na seçilen Ebru Köksal, bu göreve gelen ilk kadın yönetici olmuştur. Avrupa futbolunun karar alma mekanizmalarında yer alması, hem Türkiye hem de kadın temsiliyeti açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir. Bu görev sayesinde Avrupa futbolunun geleceğine yön veren süreçlerde aktif rol almıştır.

EBRU KÖKSAL'IN EĞİTİM HAYATI NASIL, HANGİ OKULLARDAN MEZUN?

Akademik geçmişiyle de dikkat çeken Ebru Köksal, ortaöğrenimini Robert Kolej'de tamamlamıştır. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Brown Üniversitesi'nde Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında çift anadal yaparak mezun olmuştur. 2017 yılında Harvard Business School'un ileri düzey yöneticiler için hazırladığı Advanced Management Programı'nı tamamlamıştır. İngilizceyi ileri seviyede, Almanca ve Fransızcayı ise temel düzeyde bilmektedir.