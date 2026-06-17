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Ebrar Karakurt neden yok, VNL Filenin Sultanları Ebrar Karakurt nerede, sakat mı, cezalı mı? Ebrar ne zaman dönecek?

Ebrar Karakurt neden yok, VNL Filenin Sultanları Ebrar Karakurt nerede, sakat mı, cezalı mı? Ebrar ne zaman dönecek?
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Ebrar Karakurt’un neden kadroda olmadığı, sakat mı yoksa cezalı mı olduğu soruları voleybol gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Filenin Sultanları’nın önemli isimlerinden biri olan milli oyuncunun son durumu taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

Ebrar Karakurt nerede, neden yok ve sakatlık ya da ceza durumu bulunup bulunmadığı sporseverlerin gündeminde. Milli voleybolcunun son karşılaşmada forma giymemesi sonrası gözler resmi açıklamalara çevrilirken, durumuna ilişkin detaylar merakla araştırılıyor.

EBRAR KARAKURT NEDEN OYNAMIYOR?

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un neden kadroda yer almadığı, voleybolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yıldız oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

SAKATLIĞIN DETAYLARI AÇIKLANDI

Ebrar Karakurt’un bel ve kalça bölgesinde (sağ sakroiliak eklem) tespit edilen sıvı artışı ve kemik iliği ödemi nedeniyle tedavi sürecine alındığı bildirildi. Bu sakatlık sebebiyle oyuncunun VNL Ankara etabı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Milli voleybolcunun tedavisine başlanırken, sağlık ekibinin süreci yakından takip ettiği öğrenildi. Yapılan açıklamalarda Karakurt’un tamamen iyileşmesi için dinlenme ve rehabilitasyon programına alındığı ifade edildi.

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun açıklamasına göre Ebrar Karakurt’un yaklaşık 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süreçte oyuncunun tedavisinin seyrine göre dönüş tarihi netleşecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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