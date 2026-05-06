Haberler

Ebo kimdir? İbrahim Tilaver kaç yaşında, nereli, Amedspor'u mu destekliyor?

Ebo kimdir? İbrahim Tilaver kaç yaşında, nereli, Amedspor'u mu destekliyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyada “Ebo” adıyla bilinen İbrahim Tilaver, son dönemde yaptığı paylaşımlar ve projelerle yeniden gündeme geldi. Genç yaşta geniş bir kitleye ulaşan Tilaver’in hayatı, memleketi ve futbol tercihi kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Ebo kimdir? İbrahim Tilaver kaç yaşında, nereli, Amedspor'u mu destekliyor?

Sosyal medyada “Ebo” lakabıyla tanınan İbrahim Tilaver, son dönemde hem içerikleri hem de özel hayatına dair merak edilenlerle gündeme geliyor. Dijital platformlarda geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Tilaver’in yaşı, memleketi ve futbol tercihleri sıkça araştırılıyor. “Ebo kimdir?”, “İbrahim Tilaver kaç yaşında, nereli?” ve “Amedspor’u mu destekliyor?” soruları arama motorlarında öne çıkarken, fenomen isme dair detaylar merak uyandırmaya devam ediyor. İşte Ebo hakkında merak edilenler…

EBO KİMDİR?

İbrahim Tilaver, sosyal medyada “Ebo” lakabıyla tanınan bir içerik üreticisi, fenomen ve iş insanıdır. Mizah ve vlog içerikleriyle dijital platformlarda geniş bir kitleye ulaşmış, aynı zamanda müzik sektöründe de aktif rol almıştır.

EBO KAÇ YAŞINDA?

1998 doğumlu olan İbrahim Tilaver, 2026 yılı itibarıyla 27–28 yaşındadır.

EBO NERELİ?

İbrahim Tilaver, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatının bir kısmını ise İstanbul’da sürdürmüştür.

EBO’NUN KARİYERİ

Ebo, sosyal medyada ürettiği eğlenceli içeriklerle tanınmış ve kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. “Ebo Show” ve çeşitli vlog içerikleriyle popülerlik kazanmıştır.

Ayrıca müzik sektöründe de faaliyet göstererek Lais Records adlı plak şirketini kurmuştur. Bu şirket üzerinden Uzi, Reynmen, Batuflex, Cashflow ve Era7capone gibi isimlerle çalışmalar yapmış, yurt dışında ise Raf Camora, Montiego ve Dardan gibi sanatçılarla projeler geliştirmiştir.

Sahra Arslan
Haberler.com
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

Trump'tan İran'a gözdağı: Tahran anlaşmayı kabul etmezse...

Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim

Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla

Erdoğan'ın masasındaki son anket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap

Safi'den Yıldırım'ın tarihi çağrısına jet yanıt

Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor!
Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum

Bir çanta para verip aldığı araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece yine değişiyor

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece yine değişiyor
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap

Safi'den Yıldırım'ın tarihi çağrısına jet yanıt

Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu

Adliyede kan aktı! Boşanmak için gitti, kurşunların hedefi oldu
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!