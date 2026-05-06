Ebo kimdir? İbrahim Tilaver kaç yaşında, nereli, Amedspor'u mu destekliyor?

Sosyal medyada “Ebo” lakabıyla tanınan İbrahim Tilaver, son dönemde hem içerikleri hem de özel hayatına dair merak edilenlerle gündeme geliyor. Dijital platformlarda geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Tilaver’in yaşı, memleketi ve futbol tercihleri sıkça araştırılıyor. “Ebo kimdir?”, “İbrahim Tilaver kaç yaşında, nereli?” ve “Amedspor’u mu destekliyor?” soruları arama motorlarında öne çıkarken, fenomen isme dair detaylar merak uyandırmaya devam ediyor. İşte Ebo hakkında merak edilenler…

EBO KİMDİR?

İbrahim Tilaver, sosyal medyada “Ebo” lakabıyla tanınan bir içerik üreticisi, fenomen ve iş insanıdır. Mizah ve vlog içerikleriyle dijital platformlarda geniş bir kitleye ulaşmış, aynı zamanda müzik sektöründe de aktif rol almıştır.

EBO KAÇ YAŞINDA?

1998 doğumlu olan İbrahim Tilaver, 2026 yılı itibarıyla 27–28 yaşındadır.

EBO NERELİ?

İbrahim Tilaver, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatının bir kısmını ise İstanbul’da sürdürmüştür.

EBO’NUN KARİYERİ

Ebo, sosyal medyada ürettiği eğlenceli içeriklerle tanınmış ve kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. “Ebo Show” ve çeşitli vlog içerikleriyle popülerlik kazanmıştır.

Ayrıca müzik sektöründe de faaliyet göstererek Lais Records adlı plak şirketini kurmuştur. Bu şirket üzerinden Uzi, Reynmen, Batuflex, Cashflow ve Era7capone gibi isimlerle çalışmalar yapmış, yurt dışında ise Raf Camora, Montiego ve Dardan gibi sanatçılarla projeler geliştirmiştir.