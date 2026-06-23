E Okul sistemi ne zaman kapanıyor 2026?

2025-2026 eğitim öğretim yılı devam ederken, öğrenciler ve veliler “ E-okul sistemi ne zaman kapanacak 2026?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Karne haftasına girilmesiyle birlikte not girişleri ve devamsızlık işlemleri gündemin ilk sırasına yerleşti. e-Okul sisteminin kapanış tarihi ve süreçle ilgili detaylar haberimizde…

E-OKUL SİSTEMİ 2026 NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı devam ederken öğrenciler ve veliler “e-Okul sistemi ne zaman kapanıyor?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Karne döneminin yaklaşmasıyla birlikte not girişleri ve devamsızlık işlemleri hız kazanırken, öğretmenlerin sisteme veri girişlerini tamamlayacağı tarih de merak konusu oldu.

E-OKUL NOT GİRİŞLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

E-Okul sistemi üzerinden öğretmenlerin öğrencilerin not ve devamsızlık bilgilerini karne tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında karnelerin 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak olması nedeniyle not girişlerinin en geç 25 Haziran 2026 tarihine kadar sisteme işlenmesi bekleniyor. Bu tarihten sonra sistemde güncelleme işlemlerinin büyük ölçüde durması öngörülüyor.

KARNE ÖNCESİ SON KONTROLLER YAPILIYOR

Karne dönemine girilmesiyle birlikte öğretmenler, öğrencilerin sınav notları, performans değerlendirmeleri ve devamsızlık bilgilerini sisteme eksiksiz şekilde giriyor. Öğrenciler ve veliler ise karne günü öncesinde e-Okul üzerinden tüm akademik bilgilere kolayca ulaşabiliyor.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş “eokul.meb.gov.tr” adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sisteme giriş yapmak isteyen kullanıcılar “Veli Bilgilendirme Sistemi” bölümüne tıkladıktan sonra e-Devlet bilgileriyle T.C. kimlik numarası ve şifre kullanarak giriş yapabiliyor. Bu sayede öğrencinin not ve devamsızlık bilgileri anlık olarak takip edilebiliyor.