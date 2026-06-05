Dijital eğitim takibinin en önemli araçlarından biri olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, dönem sonlarında en çok araştırılan konuların başında geliyor. Öğrenciler ve veliler özellikle karne haftasına yaklaşırken “e-Okul ne zaman kapanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak? 2026 e-Okul kapandı, mı e-Okul not girişi ne zaman kapanacak? Detaylar haberimizde.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul sistemi, karne döneminde geçmiş yıllardaki gibi tamamen kapanan bir yapı değildir. Güncel uygulamalara göre öğrenciler ve veliler, karne gününe kadar sisteme giriş yaparak not ve devamsızlık bilgilerini görüntülemeye devam edebilir.

Sistem özellikle dönem sonlarında aktif şekilde kullanılır ve erişim açık kalır. Bu sayede öğrenciler karne haftasına kadar akademik durumlarını takip edebilir.

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğretmenlerin e-Okul sistemine not ve devamsızlık girişleri karne basım gününe kadar devam eder. Bu süreç genellikle haziran ayının son haftasına denk gelir.

Not girişleri açık olduğu sürece öğretmenler sınav sonuçlarını, performans puanlarını ve devamsızlık bilgilerini sisteme işleyebilir. Karne basım sürecinin başlamasıyla birlikte sistemdeki veriler sabitlenir ve değişiklik yapılamaz.