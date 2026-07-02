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2 Temmuz Perşembe e-Nabız’a neden girilmiyor, e-Nabız’da sorun mu var?

2 Temmuz Perşembe e-Nabız’a neden girilmiyor, e-Nabız’da sorun mu var?
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E Nabız'a erişim sorunu yaşayan vatandaşlar, yaşanan aksaklığın nedenini araştırmaya başladı. Özellikle "E Nabız çöktü mü, 2 Temmuz Perşembe e Nabız'a neden girilmiyor, E Nabız'da sorun mu var?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Sisteme giriş yapamayan kullanıcılar, erişim probleminin genel bir arızadan mı yoksa geçici bir teknik aksaklıktan mı kaynaklandığını merak ediyor.

2 Temmuz Perşembe günü E Nabız'a giriş yapmak isteyen birçok kullanıcı erişim sorunu yaşadığını bildirdi. Bunun ardından "E Nabız çöktü mü?", "E Nabız'a neden girilmiyor?" ve "E Nabız'da sorun mu var?" soruları gündeme geldi. Sistemde yaşanan erişim probleminin nedeni ve yetkililerden gelecek olası açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

E NABIZ ÇÖKTÜ MÜ?

2 Temmuz Perşembe günü birçok kullanıcı, E Nabız sistemine giriş yaparken hata aldığını ve sayfanın açılmadığını belirtti. Sosyal medya platformlarında da çok sayıda kullanıcı benzer erişim sorunları yaşadığını paylaşırken, sistemde geçici bir teknik aksaklık olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

E NABIZ'A NEDEN GİRİLMİYOR?

E Nabız'a erişimde yaşanan sorunun nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun teknik bakım, yoğunluk ya da sistemsel bir arızadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda yetkili kurumlardan bilgi bekleniyor. Kullanıcıların bir kısmı sisteme giriş yapabilirken, bazı kullanıcılar ise hata ekranıyla karşılaştığını bildiriyor.

E NABIZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

E Nabız tarafından konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama paylaşılmadı. Yetkililerden yapılacak olası açıklamalar ve erişim sorununa ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Resmi bir duyuru yayımlanması halinde haberimiz güncellenecektir. Sayfamızı takip ederek E Nabız'daki son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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