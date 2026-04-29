e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 29 Nisan e-Devlet ne zaman düzelecek?

e-Devlet Kapısı’na 29 Nisan sabah saatlerinde giriş yapmak isteyen kullanıcılar, sistemde yaşandığı belirtilen erişim sorunları ve işlem gecikmeleriyle karşılaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu durum sonrası vatandaşlar “e-Devlet çalışmıyor mu?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Yaşanan duruma ilişkin detaylar ise merakla takip ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? (29 NİSAN ÇARŞAMBA)

e-Devlet Kapısı, 29 Nisan Çarşamba sabah saatlerinde sisteme giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar tarafından bildirilen yavaşlama ve geçici erişim sorunlarıyla gündeme geldi. İşlemlerde gecikme ve sayfaların açılmaması gibi durumlar kısa sürede sosyal medyada konuşulurken, vatandaşlar “e-Devlet çöktü mü?” ve “neden açılmıyor?” sorularına yanıt aramaya başladı.

E-DEVLET’E NEDEN GİRİLEMİYOR?

Sistem yoğunluğu, planlı bakım çalışmaları ve teknik güncellemeler zaman zaman geçici erişim sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle sabah saatlerinde artan kullanıcı trafiği, girişlerde yavaşlama ve gecikme olarak hissedilebiliyor.

TEKNİK VE KULLANICI KAYNAKLI ETKENLER

Sunucu yoğunluğu, internet bağlantı problemleri, kimlik doğrulama gecikmeleri ve cihaz kaynaklı teknik sorunlar erişimi etkileyebiliyor. Ayrıca tarayıcı önbelleği ve VPN kullanımı da giriş hatalarına neden olabiliyor.

E-DEVLET NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Benzer erişim sorunlarının genellikle kısa süre içinde giderildiği biliniyor. 29 Nisan sabahı yaşanan aksaklığın da kademeli olarak düzelmesi ve sistemin yeniden stabil hale gelmesi bekleniyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.