e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 18 Şubat e-Devlet ne zaman düzelecek?

18 Şubat 2026 Perşembe sabahı e-Devlet Kapısı'na giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, platformda yavaş yüklenme ve kısa süreli erişim problemleri yaşadıklarını bildirdi. İşlemlerin beklenenden uzun sürmesi, kullanıcılar arasında "e-Devlet çöktü mü?" sorusunu gündeme getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? (18 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE)

18 Şubat 2026 Perşembe sabahı e-Devlet Kapısı'na giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, sayfaların geç yüklenmesi ve işlemlerin yavaş ilerlemesi gibi kısa süreli erişim sorunlarıyla karşılaştıklarını bildirdi. Bu durum, "e-Devlet çöktü mü?" ve "Sistem tamamen arızalandı mı?" sorularını tekrar gündeme taşıdı. Kullanıcılar, hizmetlerin normale dönüp dönmediğini yakından takip ediyor.

E-DEVLET'E NEDEN GİRİLEMİYOR?

e-Devlet platformunda yoğun kullanıcı trafiği zaman zaman geçici yavaşlamalara yol açabiliyor. Ayrıca planlı bakım ve güncelleme çalışmaları sırasında bazı hizmetlerde kısa süreli erişim problemleri yaşanabiliyor. Bu teknik süreçler, sistemin tamamen çöktüğü izlenimi yaratabiliyor.

TEKNİK VE KULLANICI KAYNAKLI ETKENLER

Sunucu yoğunluğu, kimlik doğrulama aşamasındaki gecikmeler, internet bağlantısındaki dalgalanmalar veya kullanılan cihaz ve tarayıcı kaynaklı teknik sorunlar erişimi etkileyebiliyor. Güncel olmayan uygulama sürümleri ve VPN kullanımı da sisteme girişte yavaşlamaya neden olabiliyor.

E-DEVLET NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Daha önce benzer durumlarda erişim sorunlarının genellikle kısa sürede çözüldüğü gözlemleniyor. 18 Şubat sabahı bildirilen yavaşlamaların da gün içinde kademeli olarak giderilmesi bekleniyor. Güncel durum için resmî açıklamaların ve platform üzerinden yapılacak duyuruların takip edilmesi tavsiye ediliyor.