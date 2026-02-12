Haberler

e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 12 Şubat e-Devlet ne zaman düzelecek?
12 Şubat Perşembe sabah saatlerinde e-Devlet'e giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, sistemde yavaşlama ve kısa süreli bağlantı sorunları yaşadıklarını bildirdi. İşlemlerdeki gecikmeler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, "e-Devlet çöktü mü?" ve "Sistem normale döndü mü?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Peki, e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 12 Şubat e-Devlet ne zaman düzelecek?

12 Şubat 2026 Perşembe sabahı e-Devlet Kapısı'na giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, platformda yavaşlama ve sayfaların geç yüklenmesi gibi sorunlarla karşılaştıklarını ifade etti. İşlemlerin beklenenden uzun sürmesi, sistem genelinde bir arıza olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Kısa süreli olduğu düşünülen bu aksaklıkların ardından gözler, hizmetlerin tamamen normale dönüp dönmediğine ve yetkililerden yapılacak olası açıklamalara çevrildi. Detaylar haberin devamında…

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? (12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE)

12 Şubat 2026 Perşembe sabah saatlerinde e-Devlet Kapısı'na giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, sayfaların geç yüklenmesi ve işlemlerin yavaş ilerlemesi gibi kısa süreli erişim sorunları yaşadıklarını bildirdi. Bu durum, "e-Devlet çöktü mü?" ve "Sistemde genel bir arıza mı var?" sorularını yeniden gündeme taşıdı. Kullanıcılar hizmetlerin tamamen normale dönüp dönmediğini yakından takip ediyor.

E-DEVLET'E NEDEN GİRİLEMİYOR?

e-Devlet sisteminde zaman zaman artan kullanıcı yoğunluğu geçici yavaşlamalara neden olabiliyor. Ayrıca planlı bakım ve güncelleme çalışmaları sırasında bazı hizmetlerde kısa süreli erişim problemleri yaşanabiliyor. Bu teknik süreçler, sistemin tamamen çöktüğü yönünde bir algı oluşmasına yol açabiliyor.

TEKNİK VE KULLANICI KAYNAKLI ETKENLER

Sunucu yoğunluğu, kimlik doğrulama aşamasındaki gecikmeler, internet bağlantısındaki dalgalanmalar ya da kullanılan cihaz ve tarayıcıya bağlı teknik sorunlar erişimi etkileyebiliyor. Bunun yanı sıra güncel olmayan uygulama sürümleri ve VPN kullanımı da sisteme girişte yavaşlamaya neden olabiliyor.

E-DEVLET NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Daha önce yaşanan benzer durumlarda erişim sorunlarının genellikle kısa sürede giderildiği görülüyor. 12 Şubat sabahı bildirilen yavaşlamaların da gün içerisinde kademeli olarak düzelmesi bekleniyor. Güncel durum için resmî açıklamaların ve platform üzerinden yapılacak duyuruların takip edilmesi tavsiye ediliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
