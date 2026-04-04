Cemal Enginyurt'un Alparslan Türkeş ile fotoğrafını görenler inanamıyor: Abi sana ne olmuş ya?

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş, vefatının 29. yılında anıldı. Siyasi hayatı boyunca ülkücü hareketin simge isimlerinden biri olan Türkeş, Türk dünyası ve milliyetçi düşünceye yaptığı katkılarla anılıyor.

CEMAL ENGİNYURT: RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM

Anma kapsamında dikkat çeken paylaşımlardan biri de CHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi. Enginyurt, gençlik yıllarında Alparslan Türkeş ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i ölüm yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Enginyurt’un paylaştığı eski fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar özellikle değişimine yönelik yorumlar yaptı. Paylaşımın altına “Reis o saçlar nasıl gitti”, “Abi sana ne olmuş ya?”, “Resmen evrim geçirmişsin Cemal abi”, “Abi saçların ne güzelmiş” gibi çok sayıda yorum yapıldı.

Cemal Enginyurt'un şimdiki hali...