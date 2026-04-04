Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı

Rüşvet soruşturması kapsamında 31 Mart'ta gözaltına alınan ve bugün tutuklanan Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı. Karar İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı

  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Nisan 2026 tarih ve 2026/294 sorgu kararıyla 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanması üzerine İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.
  • Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri 31 Mart günü Mustafa Bozbey ile birlikte 57 kişiyi gözaltına aldı.
  • Mustafa Bozbey'in de aralarında olduğu 30 şüpheli tutuklandı; eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"GEÇİCİ BİR TEDBİR OLARAK" 

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Nisan 2026 tarih ve 2026/294 sorgu kararıyla 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU? 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Nilüfer ilçesindeki iddiaların soruşturması kapsamında; Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 31 Mart günü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" iddiasıyla CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte 57 kişiyi gözaltına almıştı.

Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem’in de tutuklandığı eski dosya ile bu dosyanın birleştirilmesi üzerine dün 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

5 gündür gözaltında bulunan Başkan Bozbey, dün gece saatlerinde savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Bozbey'in de aralarında olduğu 30 şüpheli tutuklandı.

EŞİ VE KIZI SERBEST KALDI  

Savcılık, Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (16)

Haber YorumlarıRevolver:

Belediye seçimlerini kaldırın ya da artık yenilgiyi kabul edin...

Haber YorumlarıBahtiyar Şen:

sucu istediyse cezasını çeksin işlemediyse serbest kalır inşallah

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

valla pek išlememiš gibi durmuyo.

Haber YorumlarıŞeref Tok:

Sırada ki belediye...

Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

Osmangazi

Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

zaten istedikleri buydu akpye gecdi bursa utanmadan kutlama yaparlar bursayi aldik diye

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

