Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

"GEÇİCİ BİR TEDBİR OLARAK"

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Nisan 2026 tarih ve 2026/294 sorgu kararıyla 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Nilüfer ilçesindeki iddiaların soruşturması kapsamında; Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 31 Mart günü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" iddiasıyla CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte 57 kişiyi gözaltına almıştı.

Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem’in de tutuklandığı eski dosya ile bu dosyanın birleştirilmesi üzerine dün 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

5 gündür gözaltında bulunan Başkan Bozbey, dün gece saatlerinde savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Bozbey'in de aralarında olduğu 30 şüpheli tutuklandı.

EŞİ VE KIZI SERBEST KALDI

Savcılık, Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

