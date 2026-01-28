e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 28 Ocak e-Devlet ne zaman düzelecek?

28 Ocak 2026 Çarşamba sabahı e-Devlet Kapısı'na erişim sağlayan kullanıcılar, bazı hizmetlerde kısa süreli yavaşlama ve bağlantı sorunları yaşadı. Sayfaların geç açılması ve işlemlerdeki gecikmeler, "e-Devlet neden erişilemiyor?" ve "Sistemde genel bir aksaklık mı var?" sorularını gündeme getirdi. Platformun normal işleyişine dönüşü ve resmi bilgilendirmeler, haberin devamında yer alıyor.

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

28 Ocak 2026 Çarşamba günü e-Devlet Kapısı'na erişim sağlamak isteyen kullanıcılar, bazı hizmetlerde geçici yavaşlama ve bağlantı aksaklıklarıyla karşılaştı. Özellikle kimlik doğrulama süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve bazı sayfaların geç açılması, kullanıcılar tarafından "e-Devlet neden çalışmıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Resmî kaynaklardan, sistemin tamamen devre dışı kaldığına dair bir açıklama yapılmış değil. Kullanıcı geri bildirimleri, yaşanan sorunların çoğunlukla kısa süreli teknik aksaklıklar veya anlık yoğunluktan kaynaklandığını gösteriyor. Yetkililer, platformun sorunsuz çalışması için kontrolleri sürdürmeye devam ediyor.

E-DEVLET'E NEDEN GİRİLEMİYOR?

Hafta ortasında artan resmi işlemler ve belge sorgulamaları, aynı anda platforma yönelen çok sayıda kullanıcı nedeniyle geçici yavaşlamalara yol açabiliyor. Planlı veya ani bakım ve güncellemeler sırasında bazı hizmetler kısa süreli devre dışı kalabilir ve bu durum, kullanıcılar tarafından "çökme" olarak algılanabiliyor.

TEKNİK ALTYAPI VE KULLANICI KAYNAKLI SORUNLAR

Sunucu ve veri tabanı aksaklıkları, kimlik doğrulama problemleri veya internet bağlantısındaki dalgalanmalar, erişim sorunlarını tetikleyebiliyor. Bunun yanında güncel olmayan mobil uygulamalar, tarayıcı uyumsuzlukları ve VPN kullanımı da işlem gecikmelerine yol açabiliyor.

E-DEVLET NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Geçmiş deneyimler, e-Devlet'teki erişim problemlerinin genellikle kısa süre içinde çözüldüğünü gösteriyor. 28 Ocak Çarşamba günü yaşanan aksaklıkların da gün içinde kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor. Kullanıcılara, resmi açıklamaları ve e-Devlet Kapısı'ndan yapılacak duyuruları takip etmeleri öneriliyor.