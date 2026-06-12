Dzeko neden yok, Dzeko Kanada Bosna Hersek maçında oynuyor mu, Edin Dzeko Kanada Bosna Hersek maçında sakat mı, yedek mi, cezalı mı, kadroda mı?
Bosna Hersek Milli Takımı'nın Kanada ile oynayacağı karşılaşma öncesinde gözler takımın yıldız golcüsü Edin Dzeko'ya çevrildi. Futbolseverler, "Dzeko Kanada Bosna Hersek maçında oynuyor mu?" ve "Edin Dzeko kadroda mı?" sorularının yanıtını araştırırken, deneyimli forvetin maç kadrosunda yer alıp almadığı merak konusu oldu.
Kanada ile Bosna Hersek arasında oynanacak mücadele öncesinde en çok konuşulan isimlerin başında Edin Dzeko geliyor. Taraftarlar ve futbolseverler, Bosna Hersek'in kaptanının karşılaşmada forma giyip giymeyeceğini öğrenmek isterken, "Edin Dzeko Kanada Bosna Hersek maçında kadroda mı?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Maç öncesi açıklanacak kadrolar, yıldız oyuncunun durumuna netlik kazandıracak.
KANADA-BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Kanada-Bosna Hersek mücadelesi Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca Azerbaycan'da İçtimai TV üzerinden de futbolseverlerle buluşacak.
TRT 1 CANLI YAYIN VE İZLEME BİLGİLERİ
Maçı TRT 1 üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanala Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan ulaşabilecek. TRT 1 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor.
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KANADA-BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN?
Futbolseverlerin merakla beklediği Kanada-Bosna Hersek karşılaşması, 12 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Dünya Kupası heyecanı kapsamında sahaya çıkacak iki ekip, önemli bir mücadelede kozlarını paylaşacak.
KANADA-BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Kanada ile Bosna Hersek arasındaki mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar yayın bilgilerini ve muhtemel kadroları yakından takip ediyor.
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
Kanada-Bosna Hersek FIFA 2026 Dünya Kupası maçı, Kanada'nın Toronto kentinde bulunan BMO Field'da oynanacak. Modern yapısıyla dikkat çeken stadyumun, önemli karşılaşmada binlerce futbolsevere ev sahipliği yapması bekleniyor.
FUTBOLSEVERLERİN GÖZÜ BU KARŞILAŞMADA
Dünya Kupası organizasyonunda kritik öneme sahip mücadelede hem Kanada hem de Bosna Hersek sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın sonucunu ve takımların ortaya koyacağı performansı merakla bekliyor.
EDIN DZEKO YEDEKLERDE
Fenerbahçe'nin eski yıldızı olan 40 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, Kanada ile oynanacak maça yedek kulübesinde başlayacak. Bosna Hersek'in 11'inde Vasilj, Muharemovic, Kolasinac, Dedic, Katic, Tahirovic, Basic, Memic, Bajraktarevic, Lukic ve Demirovic mücadele edecek.
TARİHİNDE İKİNCİ KEZ DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDECEK
Bosna Hersek, 2014'ün ardından tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Play-off finalinde İtalya'yı penaltılarla eleyen Bosna Hersek'in kadrosunda Edin Dzeko'nun yanı sıra Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic de yer alıyor ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Bosna Hersek Milli Takımı, ikinci kez turnuva heyecanı yaşayacak.
Bosna İlk 11'i: