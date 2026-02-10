Haberler

Düzce okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Düzce'de okul yok mu (DÜZCE VALİLİĞİ – KAR TATİLİ)?

Düzce okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Düzce'de okul yok mu (DÜZCE VALİLİĞİ – KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
4 Şubat Çarşamba günü Düzce'deki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Düzce Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

4 Şubat Çarşamba günü Düzce'deki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Düzce Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Okulların tatil olup olmadığına dair bilgi almak için Düzce Valiliği'nin resmi internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

DÜZCE HAVA DURUMU

Düzce'de önümüzdeki dört gün boyunca çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Kent genelinde yer yer sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz altında seyredecek. Gündüz sıcaklıklarının 8 ila 15 derece arasında olması öngörülüyor. Gece saatlerinde ise serin hava etkisini artıracak. Nem oranının yüksek olacağı tahmin edilirken, rüzgârın zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
