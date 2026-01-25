Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan yarışmada sorulan ilginç genel kültür soruları, sadece stüdyodaki yarışmacıları değil, ekran başındaki binlerce kişiyi de meraklandırarak arama motorlarına yönlendiriyor.Dünyanın en iyi 100 çorbası listesinde ikinci sırada yer alan beyran hangi yöremize aittir

DÜNYANIN EN İYİ 100 ÇORBASI LİSTESİNDE İKİNCİ SIRADA YER ALAN BEYRAN HANGİ YÖREMİZE AİTTİR?

A:Gaziantep

B:Sinop

C:İzmir

D:Bitlis

Cevap :A