Güncelleme:
Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Dünyanın en iyi 100 çorbası listesinde ikinci sırada yer alan beyran hangi yöremize aittir?

Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan yarışmada sorulan ilginç genel kültür soruları, sadece stüdyodaki yarışmacıları değil, ekran başındaki binlerce kişiyi de meraklandırarak arama motorlarına yönlendiriyor.Dünyanın en iyi 100 çorbası listesinde ikinci sırada yer alan beyran hangi yöremize aittir

A:Gaziantep

B:Sinop

C:İzmir

D:Bitlis

Cevap :A

Osman DEMİR
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

