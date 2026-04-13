Dünya Varmış filmi konusu ne, Dünya Varmış filmi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?

“Dünya Varmış filmi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?” sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok aranan başlıklardan biri haline geldi. İzleyiciler, filmin senaryosunun gerçek olaylara dayanıp dayanmadığını öğrenmek isterken, yapımın ilham aldığı hikâye ve arka plan detayları da yoğun ilgi görüyor.

DÜNYA VARMIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür’ün üstlendiği Dünya Varmış filmi, dünyanın sonunun geldiği bir senaryoda “otel şeklinde tasarlanmış bir sığınakta” hayatta kalan 1100 kişinin hikayesini anlatıyor. Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Erkan Can ve Ece Sükan gibi isimlerin yer aldığı yapım, içeride oluşan sınıfsal düzen üzerinden dikkat çekici bir toplumsal eleştiri sunuyor. Sığınakta “kahverengiler” ve “beyazlar” olarak ikiye ayrılan insanlar arasındaki hiyerarşi, filmin ana çatışmasını oluşturuyor.

DÜNYA VARMIŞ FİLMİ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

İzleyicilerin en çok merak ettiği “Dünya Varmış filmi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?” sorusu ise netlik kazandı. Yönetmen Ali Adnan Özgür’ün açıklamalarına göre film herhangi bir gerçek olaya dayanmıyor; tamamen kurmaca bir hikaye üzerinden kurgulanan fantastik-dram türünde bir yapım olarak öne çıkıyor. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen senaryo, günümüzün savaş, eşitsizlik ve toplumsal çöküş kaygılarından ilham alarak izleyiciye güçlü bir mesaj vermeyi amaçlıyor.