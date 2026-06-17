Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcular (SIRALAMA) Dünya Kupası'nda en çok gol atan kimdir?

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, turnuva tarihine ilişkin gol istatistiklerini yeniden gündeme taşıdı. A Milli Futbol Takımı’nın da mücadele ettiği organizasyon sürerken, Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan futbolcuların yer aldığı liste güncelliğini koruyor. Peki, Dünya Kupası'nda en çok gol atan kimdir? Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcular sıralaması...

DÜNYA KUPASI'NDA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR SIRALAMASI

Futbol tarihinin en prestijli turnuvası olan Dünya Kupası’nda birçok efsane isim gol krallığı yarışında öne çıkmıştır. Turnuva tarihine damga vuran oyuncular arasında zirve oldukça dikkat çekici bir tabloya sahiptir.

Dünya Kupası Gol Krallığı Tarihsel Sıralama

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları listesi şu şekilde şekillenmiştir:

Lionel Messi (Arjantin) – 16 gol

Miroslav Klose (Almanya) – 16 gol

Ronaldo (Brezilya) – 15 gol

Gerd Müller (Almanya) – 14 gol

Kylian Mbappé (Fransa) – 14 gol

Pelé (Brezilya) – 12 gol

Jürgen Klinsmann (Almanya) – 11 gol

Grzegorz Lato (Polonya) – 10 gol

Thomas Müller (Almanya) – 10 gol

Teófilo Cubillas (Peru) – 10 gol

Uwe Seeler (Almanya) – 9 gol

Karl-Heinz Rummenigge (Almanya) – 9 gol

Roberto Baggio (İtalya) – 9 gol

Jairzinho (Brezilya) – 9 gol

Paolo Rossi (İtalya) – 9 gol

Cristiano Ronaldo (Portekiz) – 8 gol

Diego Maradona (Arjantin) – 8 gol

Rudi Völler (Almanya) – 8 gol

Rivaldo (Brezilya) – 8 gol

Neymar (Brezilya) – 8 gol

Bu sıralama, farklı dönemlerde forma giymiş efsane futbolcuların Dünya Kupası performanslarını gözler önüne sermektedir. Özellikle Avrupa ve Güney Amerika kökenli oyuncuların listede yoğunlukta olması dikkat çekmektedir.

DÜNYA KUPASI'NDA EN ÇOK GOL ATAN KİMDİR?

FIFA Dünya Kupası tarihine bakıldığında en çok gol atan futbolcular zirvesi ortak bir başarıya işaret etmektedir. Almanya adına oynayan Miroslav Klose ve Arjantinli yıldız Lionel Messi, 16’şar gol ile listenin en üst basamağını paylaşmaktadır.

Klose, istikrarlı performansı ve dört farklı Dünya Kupası’nda kaydettiği gollerle bu unvana ulaşırken; Messi ise uzun yıllara yayılan turnuva kariyeri ve kritik maçlardaki skor katkısıyla aynı seviyeye yükselmiştir.

Bu iki oyuncuyu Brezilyalı efsane Ronaldo 15 gol ile takip etmektedir. Onun ardından gelen Gerd Müller ve Kylian Mbappé ise 14’er golle üst sıralarda yer alarak turnuva tarihine adlarını yazdırmıştır.

Dünya Kupası gol krallığı listesi, yalnızca bireysel başarıları değil aynı zamanda futbol tarihinin farklı dönemlerindeki oyun anlayışını da yansıtmaktadır. Özellikle modern futbol ile klasik dönem arasında gol istatistikleri açısından dikkat çekici farklar bulunmaktadır.

2026 Dünya Kupası süreci devam ederken, aktif oyuncuların bu listeyi değiştirme ihtimali futbolseverler tarafından yakından takip edilmektedir.