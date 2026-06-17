Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcular (SIRALAMA) Dünya Kupası'nda en çok gol atan kimdir?
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken, turnuva tarihinin en golcü futbolcuları yeniden gündemin merkezine yerleşti. Futbolun en prestijli organizasyonunda bugüne kadar birçok efsane isim fileleri havalandırarak tarihe geçti. Peki, Dünya Kupası'nda en çok gol atan kimdir? Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcular sıralaması haberimizde.
ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, turnuva tarihine ilişkin gol istatistiklerini yeniden gündeme taşıdı. A Milli Futbol Takımı’nın da mücadele ettiği organizasyon sürerken, Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan futbolcuların yer aldığı liste güncelliğini koruyor. Peki, Dünya Kupası'nda en çok gol atan kimdir? Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcular sıralaması...
DÜNYA KUPASI'NDA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR SIRALAMASI
Futbol tarihinin en prestijli turnuvası olan Dünya Kupası’nda birçok efsane isim gol krallığı yarışında öne çıkmıştır. Turnuva tarihine damga vuran oyuncular arasında zirve oldukça dikkat çekici bir tabloya sahiptir.
Dünya Kupası Gol Krallığı Tarihsel Sıralama
Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları listesi şu şekilde şekillenmiştir:
Lionel Messi (Arjantin) – 16 gol
Miroslav Klose (Almanya) – 16 gol
Ronaldo (Brezilya) – 15 gol
Gerd Müller (Almanya) – 14 gol
Kylian Mbappé (Fransa) – 14 gol
Pelé (Brezilya) – 12 gol
Jürgen Klinsmann (Almanya) – 11 gol
Grzegorz Lato (Polonya) – 10 gol
Thomas Müller (Almanya) – 10 gol
Teófilo Cubillas (Peru) – 10 gol
Uwe Seeler (Almanya) – 9 gol
Karl-Heinz Rummenigge (Almanya) – 9 gol
Roberto Baggio (İtalya) – 9 gol
Jairzinho (Brezilya) – 9 gol
Paolo Rossi (İtalya) – 9 gol
Cristiano Ronaldo (Portekiz) – 8 gol
Diego Maradona (Arjantin) – 8 gol
Rudi Völler (Almanya) – 8 gol
Rivaldo (Brezilya) – 8 gol
Neymar (Brezilya) – 8 gol
Bu sıralama, farklı dönemlerde forma giymiş efsane futbolcuların Dünya Kupası performanslarını gözler önüne sermektedir. Özellikle Avrupa ve Güney Amerika kökenli oyuncuların listede yoğunlukta olması dikkat çekmektedir.
DÜNYA KUPASI'NDA EN ÇOK GOL ATAN KİMDİR?
FIFA Dünya Kupası tarihine bakıldığında en çok gol atan futbolcular zirvesi ortak bir başarıya işaret etmektedir. Almanya adına oynayan Miroslav Klose ve Arjantinli yıldız Lionel Messi, 16’şar gol ile listenin en üst basamağını paylaşmaktadır.
Klose, istikrarlı performansı ve dört farklı Dünya Kupası’nda kaydettiği gollerle bu unvana ulaşırken; Messi ise uzun yıllara yayılan turnuva kariyeri ve kritik maçlardaki skor katkısıyla aynı seviyeye yükselmiştir.
Bu iki oyuncuyu Brezilyalı efsane Ronaldo 15 gol ile takip etmektedir. Onun ardından gelen Gerd Müller ve Kylian Mbappé ise 14’er golle üst sıralarda yer alarak turnuva tarihine adlarını yazdırmıştır.
Dünya Kupası gol krallığı listesi, yalnızca bireysel başarıları değil aynı zamanda futbol tarihinin farklı dönemlerindeki oyun anlayışını da yansıtmaktadır. Özellikle modern futbol ile klasik dönem arasında gol istatistikleri açısından dikkat çekici farklar bulunmaktadır.
2026 Dünya Kupası süreci devam ederken, aktif oyuncuların bu listeyi değiştirme ihtimali futbolseverler tarafından yakından takip edilmektedir.