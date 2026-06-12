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Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Cuma Dünya Kupası maç programı

Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Cuma Dünya Kupası maç programı
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı ikinci gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler, 12 Haziran Cuma günü oynanacak karşılaşmaları merakla takip ederken, günün programı ve yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Cuma Dünya Kupası maç programı haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması ikinci gün karşılaşmalarıyla birlikte futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ilk gün geride kalırken, futbolseverlerin gözü bu kez 12 Haziran Cuma günü oynanacak mücadelelere çevrildi. Peki, Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var? Detaylar...

DÜNYA KUPASI’NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Turnuvanın ikinci gün programında öne çıkan karşılaşma, ev sahibi Kanada’nın sahaya çıkacağı kritik mücadele olarak dikkat çekiyor. B Grubu kapsamında oynanacak karşılaşmada Kanada, Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de sahaya üç puan parolasıyla çıkacak.

Kanada ile Bosna Hersek arasında oynanacak karşılaşma, günün tek grup maçı olarak futbol gündeminin merkezine yerleşmiş durumda. Mücadele, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve futbolseverler için büyük bir rekabete sahne olacak.

Maçın yayın bilgileri de futbolseverler için netleşmiş durumda. 12 Haziran Cuma günü saat 22.00’de başlayacak olan Kanada – Bosna Hersek karşılaşması, Türkiye’de TRT 1, TRT Spor ve Tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda yer alan A Millî Takım, grup aşamasındaki ilk sınavına 14 Haziran Pazar günü çıkacak. Türkiye, turnuvadaki açılış maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 07.00’de oynanacak.

Millî Takım’ın grup aşamasındaki ikinci karşılaşması ise 20 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Türkiye, bu maçta Paraguay ile karşılaşacak ve mücadele saat 06.00’da başlayacak.

D Grubu’ndaki son grup maçı ise ev sahibi ülkelerden ABD’ye karşı oynanacak. Kritik karşılaşma 26 Haziran’da Türkiye saatiyle 05.00’te sahne alacak. Bu maç, grubun kaderini belirleyecek önemli mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZehra Sancak:

türkiye maçları sabah saatlerinde oluyor çok erken kalkmak lazım ?? ama neyse işte kupayı izlemek için bunları da göze almak gerek hayal kuralı yok ki ????

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

türkiye'nin avusturalya ile oynayacağı maç oldukça önemli görünüyor ama daha şimdiden çok konuşmak da doğru değil mi grupta neler olacağını bilmiyoruz daha başındayız başarısızlık da başarı da mümkün görünüyor

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Haber YorumlarıIşıl Doğan:

kanada bosna hersek maçını izleyenler var mı merak ediyorum nasıl oynayacaklar bu turnuvada hiç belli değil şu an ama maç erken saatlerde başlayacak yine türkiye için hep böyle oluyor

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