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Dünya Kupası son 32 turu maçları tek maç mı, çift maç mı, rövanş var mı?

Dünya Kupası son 32 turu maçları tek maç mı, çift maç mı, rövanş var mı?
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2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maç formatı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Eleme aşamasında karşılaşmaların tek maç mı yoksa çift maç üzerinden mi oynandığı ve rövanş olup olmadığı sorusu özellikle turnuvanın gidişatıyla birlikte sıkça araştırılıyor.

2026 Dünya Kupası kapsamında Son 32 Turu karşılaşmalarının oynanış formatı gündemde yer alıyor. Taraftarlar, bu aşamada rövanş uygulanıp uygulanmadığını ve eşleşmelerin nasıl sonuçlandığını öğrenmek için detayları yakından takip ediyor.

DÜNYA KUPASI SON 32 MAÇLARI TEK MAÇ MI OYNANIYOR?

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçlarının formatı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Eleme aşamasında karşılaşmaların nasıl oynandığı, tek maç mı yoksa çift maç sistemi mi uygulandığı sorusu turnuva gündeminde yer alıyor.

SON 32 TURU TEK MAÇ ELEME SİSTEMİYLE OYNANIYOR

2026 Dünya Kupası kapsamında Son 32 Turu karşılaşmaları tek maç eleme sistemiyle oynanmaktadır. Bu aşamada takımlar yalnızca bir kez karşı karşıya gelir ve kazanan taraf üst tura yükselir.

RÖVANŞ MAÇI VAR MI?

Turnuvanın bu aşamasında rövanş karşılaşması uygulanmamaktadır. Eşleşmelerde beraberlik durumunda uzatma devreleri ve gerekirse penaltı atışları ile tur atlayan takım belirlenir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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