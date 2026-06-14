Dünya Kupası molası kaç dakika, Hydration Break ne demek, Hydration Break anlamı ne?

Futbolseverlerin Dünya Kupası maçlarında sıkça duyduğu Hydration Break terimi, aşırı sıcak hava koşullarında oyuncuların su ihtiyacını karşılaması için verilen kısa molayı ifade ediyor. Dünya Kupası molası kaç dakika sürüyor, Hydration Break'in Türkçe anlamı nedir ve maçın hangi dakikalarında uygulanıyor? İşte FIFA'nın sıcak hava protokolü kapsamında uyguladığı Hydration Break hakkında merak edilen tüm detaylar.

DÜNYA KUPASI SU MOLASI KAÇ DAKİKA? HYDRATION BREAK NE DEMEK, ANLAMI NE?

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarında sıkça duyulan “Hydration Break” terimi futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle sıcak hava koşullarında uygulanan bu mola, oyuncuların sıvı ihtiyacını karşılaması için veriliyor. Peki Dünya Kupası su molası kaç dakika sürüyor ve Hydration Break tam olarak ne anlama geliyor?

DÜNYA KUPASI SU MOLASI KAÇ DAKİKA?

Dünya Kupası’nda uygulanan su molası, yani Hydration Break 1 dakika sürmektedir. Hakem, hava sıcaklığının yüksek olduğu maçlarda oyunu kısa süreliğine durdurarak futbolcuların su içmesine ve serinlemesine izin verir. Bu mola genellikle ilk ve ikinci yarıların ortalarına doğru uygulanır.

HYDRATION BREAK NE DEMEK?

“Hydration Break” İngilizce bir terimdir ve Türkçede “su molası” anlamına gelir. “Hydration” sıvı alma, vücudun su ihtiyacını karşılama anlamına gelirken; “break” ise mola demektir. Futbol karşılaşmalarında oyuncuların sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek sıvı kaybını önlemek amacıyla verilen kısa duraklamayı ifade eder.

HYDRATION BREAK NEDEN UYGULANIYOR?

FIFA, oyuncu sağlığını korumak amacıyla aşırı sıcak ve nemli hava koşullarında Hydration Break uygulamasını devreye alıyor. Bu sayede futbolcular:

• Su içerek sıvı kaybını dengeliyor,

• Vücut sıcaklıklarını düşürüyor,

• Isı kaynaklı sağlık sorunlarının önüne geçiyor.

Teknik ekipler de bu kısa sürede oyuncularına hızlı taktik uyarılar verebiliyor.

DÜNYA KUPASI’NDA SU MOLASI KURALI

FIFA kurallarına göre Hydration Break kararı maçın hakemi tarafından verilir. Hava sıcaklığı ve nem oranı belirli seviyelerin üzerine çıktığında karşılaşma kısa süreliğine durdurulur. Mola süresi resmi olarak 1 dakikadır ve bu süre maçın uzatma dakikalarına eklenir.

HYDRATION BREAK’İN ANLAMI VE SÜRESİ

Kısacası, Hydration Break su molası demektir ve Dünya Kupası maçlarında oyuncuların sıvı ihtiyacını karşılaması için verilen kısa bir aradır. Dünya Kupası su molası 1 dakika sürmektedir. Bu uygulama, özellikle sıcak hava koşullarında futbolcuların sağlığını korumak için FIFA tarafından uygulanmaktadır.