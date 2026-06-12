Dünya Kupası maçları tek maç mı, rövanş var mı?

Dünya Kupası maçları tek maç mı yoksa rövanş sistemi var mı sorusu, turnuvayı takip eden taraftarların en çok sorguladığı başlıklardan biri oldu. FIFA Dünya Kupası formatı hakkında bilgi almak isteyen futbolseverler, maçların oynanış sistemi ve eleme aşamalarındaki kuralları öğrenmeye çalışıyor.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI TEK MAÇ MI?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan “Dünya Kupası maçları tek maç mı?” sorusunun cevabı netleşti. Dünya Kupası karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanmakta olup, özellikle eleme ve grup aşamalarında çift maçlı bir sistem uygulanmamaktadır.

DÜNYA KUPASI MAÇ SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Dünya Kupası formatında tüm karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanır. Grup aşamasında takımlar birer kez karşı karşıya gelirken, eleme turlarında da maçlar yine tek karşılaşma üzerinden sonuçlanır. Bu sistemde rövanş maçı bulunmaz ve her maçın sonucu turnuvada ilerleyen takımları doğrudan belirler.

DÜNYA KUPASI’NDA RÖVANŞ MAÇI VAR MI?

Dünya Kupası organizasyonunda rövanş maçı uygulaması yer almamaktadır. Eleme turlarında normal süre ve gerekirse uzatmalar ile penaltı atışları sonucunda kazanan takım belirlenir. Bu nedenle her karşılaşma, turnuvada kaderi belirleyen tek maç niteliği taşır.