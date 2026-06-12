Haberler

Dünya Kupası maçları tek maç mı, rövanş var mı?

Dünya Kupası maçları tek maç mı, rövanş var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kupası maçları tek maç mı, rövanş var mı sorusu futbolseverler tarafından turnuva döneminde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle eleme ve grup aşamalarının formatı merak edilirken, karşılaşmaların tek maç üzerinden mi yoksa çift maçlı sistemle mi oynandığı gündemdeki yerini koruyor.

Dünya Kupası maçları tek maç mı yoksa rövanş sistemi var mı sorusu, turnuvayı takip eden taraftarların en çok sorguladığı başlıklardan biri oldu. FIFA Dünya Kupası formatı hakkında bilgi almak isteyen futbolseverler, maçların oynanış sistemi ve eleme aşamalarındaki kuralları öğrenmeye çalışıyor.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI TEK MAÇ MI?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan “Dünya Kupası maçları tek maç mı?” sorusunun cevabı netleşti. Dünya Kupası karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanmakta olup, özellikle eleme ve grup aşamalarında çift maçlı bir sistem uygulanmamaktadır.

DÜNYA KUPASI MAÇ SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Dünya Kupası formatında tüm karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanır. Grup aşamasında takımlar birer kez karşı karşıya gelirken, eleme turlarında da maçlar yine tek karşılaşma üzerinden sonuçlanır. Bu sistemde rövanş maçı bulunmaz ve her maçın sonucu turnuvada ilerleyen takımları doğrudan belirler.

 

DÜNYA KUPASI’NDA RÖVANŞ MAÇI VAR MI?

Dünya Kupası organizasyonunda rövanş maçı uygulaması yer almamaktadır. Eleme turlarında normal süre ve gerekirse uzatmalar ile penaltı atışları sonucunda kazanan takım belirlenir. Bu nedenle her karşılaşma, turnuvada kaderi belirleyen tek maç niteliği taşır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç

Dünya Kupası'nın açılış maçında yok yok: 2 gol, 3 kırmızı kart!
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi

10 kişiye tutuklama talebi! İçlerinde teknoloji devinin sahibi de var
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim

Trump İran ile imza için tarihi duyurdu! Erdoğan detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıŞeyma Meliha Torun:

Dünya Kupası formatı çok iyi düşünülmüş sistemle tek maç oynanması heyecanı daha da arttırıyo tabii ki. Bir takım favori olsa da tek maçta her şey olabiliyo ve bu yüzden turnuva çok çekici oluyo. Ülkemiz de bu formatı başarıyla uygulamaya başladı ve umarım gelecekte daha iyi sonuçlar alırız.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMeral Leman Çınar:

tek maç mı diye soranlar cidden mi var böyle basit şeyleri araştırıyor insanlar ya futbolun en temel kurallarını bilmeden takip ediyolar işte bu yüzden ülkede spor kültürü gelişmiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu Yücel:

hayvanlar için yapılan bu turnuva çok güzel olmuş gerçekten insanlar birbirine kafa tutuo ama hayvanlar masum kalıyo ben hayvan haklarını savunanları çok takdir ediyom umarım bir gün dünyada hayvanlar için daha iyi şartlar oluşur çünkü onlar bize hiçbi şey yapmadı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı

Dünya bu tarihi anları konuşuyor
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın

İkra bebek davasında 36 yıl hapsi istenen sanık tahliye edildi

İkra bebeği darbeden sanık serbest bırakıldı

Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 işçi yaralandı

İstanbul'un dibinde korkutan patlama, yaralılar var

Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari de yakalandı: Tutuklu sayısı 26'ya yükseldi

Yeniden açılan Dorukhan Büyükışık dosyasında tutuklu sayısı artıyor

Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!