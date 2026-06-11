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Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
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Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor sorusu, futbolseverlerin turnuva döneminde en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Heyecanla takip edilen Dünya Kupası karşılaşmalarını canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayıncı kanal bilgilerini araştırırken resmi yayın haklarının hangi platformda olduğu da gündem oluyor. Peki, Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor?” sorusu, futbol tutkunlarının turnuva süresince en sık sorduğu sorular arasında bulunuyor. Dünyanın en prestijli futbol organizasyonunda karşılaşmaları canlı takip etmek isteyen izleyiciler, yayıncı kuruluş bilgilerini merak ederken maçların hangi kanal üzerinden ekranlara geldiği araştırılıyor.

2026 DÜNYA KUPASI MEKSİKA’DA BAŞLIYOR, FİNAL NEW JERSEY’DE OYNANACAK

2026 FIFA Dünya Kupası, 83 bin kişi kapasiteli Mexico City Stadyumu’nda gerçekleştirilecek görkemli açılış töreniyle futbolseverlerle buluşacak. Daha önce 1970 ve 1986 Dünya Kupalarına ev sahipliği yapan stadyum, turnuva tarihinde üçüncü kez açılış maçına sahne olacak. 11 Haziran Perşembe günü TSİ 22.00’de oynanacak Meksika – Güney Afrika karşılaşmasıyla başlayacak futbol şöleni, 6 hafta sürecek maratonun ardından 19 Temmuz Pazar günü New York New Jersey Stadyumu’nda oynanacak final maçıyla sona erecek.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA SAHNESİNE ÇIKIYOR

“Bizim Çocuklar” lakaplı A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda yeniden sahne alarak yeni bir başarı hikâyesi yazmayı hedefliyor. Milliler, turnuvadaki ilk grup maçında Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek. 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00’de başlayacak mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

TÜRKİYE MAÇI TRT 1 VE TRT RADYO 1’DE YAYINLANACAK

A Milli Takım’ın turnuvadaki ilk karşılaşması olan Avustralya maçı TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda TRT Radyo 1 frekansından da dinlenebilecek. Maçın anlatımını Özkan Öztürk yapacak.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI TRT EKRANLARINDA ŞİFRESİZ İZLENEBİLECEK

FIFA ile yapılan yayın hakları anlaşması kapsamında 2026 Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye’de TRT ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Futbolseverler, maçları şifresiz takip edebilecek. Yayınların kesintisiz izlenebilmesi için uydu ayarlarının Türksat 4A üzerinden doğru şekilde yapılması gerektiği belirtilirken, daha önce ayar yapan kullanıcıların yeniden işlem yapmasına gerek olmadığı ifade edildi.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI NETLEŞTİ

Turnuvanın 11-17 Haziran tarihleri arasındaki ilk grup maçları da açıklandı. Açılış gününde Meksika – Güney Afrika karşılaşması oynanırken, ilerleyen günlerde Güney Kore – Çekya, ABD – Paraguay, Brezilya – Fas ve Arjantin – Cezayir gibi dikkat çeken maçlar futbolseverlerle buluşacak. A Milli Takım’ın Avustralya ile oynayacağı kritik mücadele ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00’de ekranlara gelecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİsmail Evren İbrahimoğlu:

iyi yani maçları açık şifresiz izleyebiliyoruz ama bu Meksika'da ve Amerika'da ne zaman oynanıcak diye sorusunu hiç kimse soruyor mu Türkiye'deki insanlar için ne yapabilirdik diye

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Haber YorumlarıSerhat Burkay G.:

bizim gibi sıradan biri bu kanal değişikliklerini takip edebilir mi diye merak ediyorum. TRT'den yayınlanıyorsa en azından uydu ayarı konusu açıklanmış ama yine de bir sürü insan kafası karışıcak

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Haber YorumlarıSimender Turunç:

doğa ve çevre için ne kadar kötü bu işler yani milyonlarca insan stadyuma gidiyor gidiyor uçak kullanıyo otobüs kullanıyo her sene bir başka ülkeye kuruluyor turnuva çevreye ne zararı var bunun bari evde izleyelim bari TRT'den açık izleyelim de en azından o kadar emisyon salınmasın

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