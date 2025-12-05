Haberler

Dünya Kupası grupları 2026! FIFA Dünya Kupası kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

Dünya Kupası grupları 2026! FIFA Dünya Kupası kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kupası grupları 2026! FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvada yer alacak ülkelerin büyük bölümü kesinleşti ve kura çekimi öncesi torba dağılımları netleşti. 2026 Dünya Kupası gruplar! ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda ilk kez 48 takım mücadele edecek. İşte 2026 Dünya Kupası grupları!

2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklar devam ederken, play-off süreci ve torba yapısı kesinleşen turnuvanın kura çekimi büyük merak uyandırıyor. Turnuvada yer alacak toplam 48 takımdan 42'si şu ana kadar doğrudan katılım hakkı elde etti.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI 2026

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi yapıldı.

Dünya Kupası grupları belli oldu:

A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Avrupa play-off D (Çekya - İrlanda / Danimarka - Kuzey Makedonya)

B Grubu: Kanada, Avrupa play-off A (Galler - Bosna Hersek / İtalya - Kuzey İrlanda), Katar, İsviçre

C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya

D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Avrupa play-off C (Slovakya - Kosova / Türkiye - Romanya)

E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

F Grubu: Hollanda, Japonya, Avrupa play-off B (Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk), Tunus

G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay

I Grubu: Fransa, Senegal, Kıtalararası play-off 2 (Bolivya / Surinam / Irak), Norveç

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Kıtalararası play-off 1 (Yeni Kaledonya / Jamaika / Kongo DC), Özbekistan, Kolombiya

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

Dünya Kupası grupları 2026! FIFA Dünya Kupası kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

Çekilen kura sonucunda play-off'larda mücadele edecek A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu.

  • Türkiye
  • Paraguay
  • Avustralya
  • ABD

DÜNYA KUPASI GRUPLARI NASIL OLACAK?

Grupların oluşturulmasında konfederasyon dağılımlarına dikkat edilecek ve UEFA dışındaki hiçbir konfederasyondan aynı gruba birden fazla takım alınmayacak. UEFA'dan ise her grupta en az bir, en fazla iki takım bulunabilecek. Bu uygulama ile grupların dengeli şekilde şekillenmesi amaçlanırken, kura çekiminin yapısı da FIFA sıralamasına göre planlandı. Buna göre yarı finallerde oluşturulan iki ayrı yolda, ilk dört sıradaki ülkelerin final öncesinde karşı karşıya gelmemesi sağlandı.

Torbalar; Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya ve Avustralya'nın bulunduğu ikinci torba ile devam ederken üçüncü torbada Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan ve Güney Afrika yer aldı. Dördüncü torba ise Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda ve çeşitli Avrupa ile kıtalararası play-off kazananlarını kapsayacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.