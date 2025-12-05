Dünya Kupası grupları 2026! FIFA Dünya Kupası kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
Dünya Kupası grupları 2026! FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvada yer alacak ülkelerin büyük bölümü kesinleşti ve kura çekimi öncesi torba dağılımları netleşti. 2026 Dünya Kupası gruplar! ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda ilk kez 48 takım mücadele edecek. İşte 2026 Dünya Kupası grupları!
2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklar devam ederken, play-off süreci ve torba yapısı kesinleşen turnuvanın kura çekimi büyük merak uyandırıyor. Turnuvada yer alacak toplam 48 takımdan 42'si şu ana kadar doğrudan katılım hakkı elde etti.
DÜNYA KUPASI GRUPLARI 2026
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi yapıldı.
Dünya Kupası grupları belli oldu:
A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Avrupa play-off D (Çekya - İrlanda / Danimarka - Kuzey Makedonya)
B Grubu: Kanada, Avrupa play-off A (Galler - Bosna Hersek / İtalya - Kuzey İrlanda), Katar, İsviçre
C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya
D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Avrupa play-off C (Slovakya - Kosova / Türkiye - Romanya)
E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador
F Grubu: Hollanda, Japonya, Avrupa play-off B (Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk), Tunus
G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda
H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay
I Grubu: Fransa, Senegal, Kıtalararası play-off 2 (Bolivya / Surinam / Irak), Norveç
J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün
K Grubu: Portekiz, Kıtalararası play-off 1 (Yeni Kaledonya / Jamaika / Kongo DC), Özbekistan, Kolombiya
L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama
Çekilen kura sonucunda play-off'larda mücadele edecek A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu.
- Türkiye
- Paraguay
- Avustralya
- ABD
DÜNYA KUPASI GRUPLARI NASIL OLACAK?
Grupların oluşturulmasında konfederasyon dağılımlarına dikkat edilecek ve UEFA dışındaki hiçbir konfederasyondan aynı gruba birden fazla takım alınmayacak. UEFA'dan ise her grupta en az bir, en fazla iki takım bulunabilecek. Bu uygulama ile grupların dengeli şekilde şekillenmesi amaçlanırken, kura çekiminin yapısı da FIFA sıralamasına göre planlandı. Buna göre yarı finallerde oluşturulan iki ayrı yolda, ilk dört sıradaki ülkelerin final öncesinde karşı karşıya gelmemesi sağlandı.
Torbalar; Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya ve Avustralya'nın bulunduğu ikinci torba ile devam ederken üçüncü torbada Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan ve Güney Afrika yer aldı. Dördüncü torba ise Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda ve çeşitli Avrupa ile kıtalararası play-off kazananlarını kapsayacak.