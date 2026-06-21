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Dünya futbol tarihinde hem futbolcu hem teknik direktör olarak aynı takımda 4 sene üst üste şampiyonluk yaşamış tek kişi kimdir?

Dünya futbol tarihinde hem futbolcu hem teknik direktör olarak aynı takımda 4 sene üst üste şampiyonluk yaşamış tek kişi kimdir?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde izleyicilerin ilgisini çeken sorular ekrana geldi. Sorulara verilen yanıtlar, sadece yarışmacıların değil, ekran başındaki izleyicilerin de dikkatini çekti. Dünya futbol tarihinde hem futbolcu hem teknik direktör olarak aynı takımda 4 sene üst üste şampiyonluk yaşamış tek kişi kimdir?

Programın son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerde büyük bir ilgi yarattı. Yarışmacının kararını bekleyen seyirciler, bir yandan da cevapların doğruluğunu kendileri kontrol etmeye çalıştı. Öğretici bir eğlence sunan Kim Milyoner Olmak İster, ekran başındakilere yarışmacı gibi düşünme fırsatı veriyor. Bu durum, programı sıradan bir bilgi yarışmasından öteye taşıyor. Peki Dünya futbol tarihinde hem futbolcu hem teknik direktör olarak aynı takımda 4 sene üst üste şampiyonluk yaşamış tek kişi kimdir?

DÜNYA FUTBOL TARİHİNDE HEM FUTBOLCU HEM TEKNİK DİREKTÖR OLARAK AYNI TAKIMDA 4 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞ TEK KİŞİ KİMDİR?

A: Alex Ferguson

B: Fatih Terim

C: José Mourinho

D: Okan Buruk

Cevap:  Okan Buruk

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller sunan efsanevi yarışma, atv ekranlarında heyecanını sürdürüyor! Toplamda 13 sorudan oluşan yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL’nin sahibi oluyor.

Yarışma boyunca belirli aşamalarda önemli baraj soruları bulunuyor. İlk önemli baraj olan 2. soruda 5.000 ?, 7. soruda ise 50.000 ? kazanılıyor. Son soruya kadar ilerleyenler, 13. soruyu doğru bilerek büyük ödülü kazanma şansını yakalıyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, son geçilen baraj ödülü yarışmacıya veriliyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilerek en son doğru bildiği sorunun ödülünü alabiliyor.

Bu benzersiz formatıyla Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere hem bilgi hem de heyecan dolu anlar yaşatıyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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