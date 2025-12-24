Dul ve yetim maaşı ne kadar 2026? Ocak ayında dul ve yetim maaşı zammı ne kadar olacak?

Dul ve yetim maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında açıklanan resmi oranlar doğrultusunda güncelleniyor. Ocak 2026 döneminde uygulanacak yeni zam oranı, 5 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte kesinleşecek.

DUL MAAŞI NE KADAR 2026?

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla dul maaşlarında yapılacak artış, memur maaşlarına uygulanacak zam oranına paralel olarak belirlenecek. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz-Kasım dönemi enflasyon verileri dikkate alındığında, emekli maaşları için şimdiden yüzde 11,21 oranında artış oluştu. Merkez Bankası'nın Aralık ayı enflasyonuna yönelik beklentileri de eklendiğinde, Ocak 2026 zammının yaklaşık yüzde 12,5 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu oran, dul maaşlarına da aynı şekilde yansıtılacak.

Beklentilere göre yapılan hesaplamalara göre, halen 10.000 TL dul maaşı alan bir hak sahibinin aylık ödemesi Ocak 2026 döneminde 11.250 TL seviyesine yükselecek. 12.000 TL dul maaşı alanların ödemesi 13.500 TL'ye, 14.000 TL dul maaşı alanların ise 15.750 TL'ye çıkacak. Kesin tutarlar ise 5 Ocak 2026 tarihinde TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından resmi olarak duyurulacak.

YETİM MAAŞI NE KADAR 2026?

Yetim maaşları da dul maaşlarında olduğu gibi memur maaş zam oranına bağlı olarak artırılacak. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte, Ocak 2026 döneminde yetim aylıklarında da aynı oranda artış yapılacak. Temmuz ayında yapılan son zammın ardından yeni dönemde uygulanacak oran, yıl sonu enflasyon verileriyle birlikte kesinlik kazanacak.

Oluşan beklentilere göre yüzde 12,5 civarında bir artışın yetim maaşlarına yansıması bekleniyor. Bu çerçevede 10.000 TL yetim maaşı alanların ödemesi 11.250 TL'ye, 12.000 TL alanların maaşı 13.500 TL'ye, 14.000 TL alanların aylığı ise 15.750 TL'ye yükselecek. Yetim maaşlarının nihai tutarları, resmi zam oranının ilan edilmesiyle birlikte kesinleşmiş olacak.