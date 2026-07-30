Duhokspor nerenin takımı, Duhokspor hangi ülkenin takımı, Duhokspor hangi ligde oynuyor, takım değeri ne kadar?

Duhokspor hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, takım değeri ne kadar? Arama motorlarında yoğun şekilde araştırılan bu sorular, kulübün futbol gündeminde öne çıkmasının ardından dikkat çekti. 1970 yılında kurulan ve Irak'ın Duhok kentinde faaliyet gösteren Duhokspor, maçlarını Duhok Stadyumu'nda oynarken Irak'ın en üst futbol organizasyonu olan Irak Stars League'de mücadele ediyor. Kulübün güncel kadro değeri ise yaklaşık 6,7 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

DUHOKSPOR NERENİN TAKIMI?

Irak futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Duhokspor, uluslararası organizasyonlarda gösterdiği performansın ardından futbolseverlerin gündemine geldi. "Duhokspor nerenin takımı?", "Hangi ülkenin takımı?", "Hangi ligde oynuyor?" ve "Takım değeri ne kadar?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Duhokspor hakkında merak edilen tüm detaylar.

DUHOKSPOR NERENİN TAKIMI?

Duhokspor, Irak'ın kuzeyinde yer alan Duhok kentini temsil eden profesyonel futbol kulübüdür. 1970 yılında kurulan kulüp, özellikle Irak futbolunun önemli ekipleri arasında gösteriliyor. İç saha maçlarını Duhok Uluslararası Stadyumu'nda oynayan takım, geniş bir taraftar kitlesine sahip.

DUHOKSPOR HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Duhokspor, Irak futboluna bağlı bir kulüptür. Ülkenin en üst düzey futbol organizasyonlarında mücadele eden ekip, hem lig hem de kupa organizasyonlarında elde ettiği başarılarla dikkat çekmektedir.

DUHOKSPOR HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Duhokspor, Irak'ın en üst düzey futbol ligi olan Irak Stars League'de mücadele ediyor. Sezon boyunca ülkenin güçlü ekipleriyle karşı karşıya gelen kulüp, üst sıralarda yer almak ve uluslararası turnuvalara katılma hakkı elde etmek için mücadele veriyor.

DUHOKSPOR'UN TAKIM DEĞERİ NE KADAR?

Güncel verilere göre Duhokspor'un kadro piyasa değeri yaklaşık 6,7 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Takımın kadrosunda hem Iraklı futbolcular hem de yabancı oyuncular yer alırken, kulüp her sezon kadrosunu güçlendirmeye yönelik transfer çalışmaları gerçekleştiriyor.

DUHOKSPOR'UN BAŞARILARI

Irak futbolunun köklü kulüpleri arasında gösterilen Duhokspor, geçmiş yıllarda lig ve kupa organizasyonlarında önemli başarılar elde etti. Kulüp, özellikle son yıllarda yeniden yükselişe geçerek hem yerel ligde hem de bölgesel organizasyonlarda adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

DUHOKSPOR NEDEN GÜNDEMDE?

Duhokspor, uluslararası maçlarda gösterdiği performans ve önemli organizasyonlarda mücadele etmesi nedeniyle futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından kulübün hangi ülkenin takımı olduğu, hangi ligde mücadele ettiği ve güncel takım değeri gibi bilgiler arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.