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Düğün Dernek filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Düğün Dernek filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Düğün Dernek filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Düğün Dernek konusu, özeti ve Düğün Dernek oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Düğün Dernek filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Düğün Dernek filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Düğün Dernek filmini izleyecek olanların merak ettiği Düğün Dernek konusu nedir, Düğün Dernek oyuncuları kimler ve Düğün Dernek özeti gibi konuları inceliyoruz.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ VE VİZYONA GİRDİ?

Türk sinemasının en sevilen komedi yapımlarından biri olan Düğün Dernek, 2013 yılında çekilerek aynı yıl sinemaseverlerle buluştu. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in üstlendiği film, vizyona girdiği dönemde büyük ilgi görerek gişede önemli bir başarı elde etti. Komedi türündeki yapım, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında da izlenmeye devam ediyor.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirildi. Özellikle Sivas’ın Esenyurt köyü filmde ana mekan olarak kullanılırken, bazı sahneler Erzincan ve İstanbul’da çekildi. Doğal köy atmosferi ve Anadolu dokusu, filmin samimi havasını güçlendiren en önemli unsurlar arasında yer aldı.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmde başrolleri Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin paylaşıyor. Kadroda ayrıca Şinasi Yurtsever, Barış Yıldız, Devrim Yakut, Ulaş Torun ve Zerrin Sümer gibi başarılı isimler de yer alıyor. Oyuncu performansları, filmin komedi gücünü artıran en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU NE?

Film, Sivas’ta yaşayan İsmail’in, yurt dışından dönen oğlu Tarık için acilen düğün yapma çabasını konu alıyor. Maddi imkânsızlıklara rağmen köy halkının da desteğiyle kısa sürede hazırlanan düğün süreci, birbirinden komik ve kaotik olaylara sahne oluyor. Aile bağları, dayanışma ve Anadolu kültürü mizahi bir dille izleyiciye aktarılıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFuat Cerci:

işte tamam böyle filmler yapılacaksa böyle olacak ama artık bu kadar komedi filmi yetmez yetmiyor insanlar eğitilmedi dediğimiz için böyle kültür filmleri çekiliyor bizim halk da eğlenecek filmle doyuyor başka ne istiyoruz yani

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Haber YorumlarıTuğçe Büyükkal:

2013 yılında çekilmişse 11 yıl geçti ama hâlâ ekranda gösteriliyor demek ki çok başarılı bir yapım olmuş doğru bence oyuncuları da iyi seçilmiş halk da sevmiş yapımı ama bu tür filmlerin kalitesi belli standartlara bakılarak kontrol edilmiş mi merak ettim

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Haber YorumlarıOrhan Altın:

bu filmi vizyonda görmüştüm o zamanlar epey eğlenceli olmuş doğrusu da şimdi tv de yayınlanması kime yaradı acaba sinema salonlarında da izlenebilir filmse televizyonda da seyircisi olur tabi ama bu kadar eski filmleri göstermek yerine yeni yapımlara yer verilse daha iyi olmaz mı biraz da değişiklik istiyoruz

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