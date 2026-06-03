Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasında son yıllarda adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Nazlı Bulum, hem sahne performansları hem de yer aldığı televizyon ve dijital projelerle dikkat çekiyor. Peki, Doruk Kaya kimdir, ne iş yapıyor? Nazlı Bulum'un eşi Doruk Kaya kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

NAZLI BULUM KİMDİR?

Nazlı Bulum, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak bilinen, aynı zamanda sahne sanatları ve bağımsız projelerde yer alan bir isimdir. 1992 yılında İstanbul’da doğan Bulum, sanat eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamış ve 2015 yılında mezun olmuştur.

Kariyerinin erken dönemlerinden itibaren hem sahne hem de yazarlık alanında üretim yapan Bulum, genç yaşta katıldığı atölyeler ve uluslararası projelerle dikkat çekmiştir. Özellikle tiyatroya olan ilgisi, onu hem oyunculuk hem de yaratıcı yazarlık alanında aktif bir sanatçı haline getirmiştir.

2009 yılında “Yeni Metin, Yeni Tiyatro” projesi kapsamında düzenlenen Liseli Gençler Oyun Yazıyor atölyesinde yer alarak “Kişi Çevrimdışı” ve “PlastikSınır” adlı kısa oyunlara imza atmıştır. Bu süreç, onun sanat yolculuğunda önemli bir başlangıç noktası olmuştur.

NAZLI BULUM SEVGİLİSİ KİM?

Nazlı Bulum’un özel hayatı, zaman zaman magazin gündeminde yer almaktadır. Güncel bilgilere göre oyuncunun Doruk Kaya ile ilişki yaşadığı ve çiftin resmi nikah sonrası yakın çevrelerinin katılacağı bir kutlama organizasyonu planladığı öğrenilmiştir.

NAZLI BULUM KAÇ YAŞINDA?

Nazlı Bulum, 1992 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

NAZLI BULUM NERELİ?

Nazlı Bulum İstanbul doğumludur. Eğitim ve kariyer hayatının büyük bir bölümünü de İstanbul merkezli sanat çevrelerinde sürdürmüştür.

NAZLI BULUM HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Nazlı Bulum, hem tiyatro sahnesinde hem de televizyon ve dijital platformlarda birçok projede yer almıştır. Oyunculuk kariyeri boyunca farklı türlerde yapımlarda performans sergileyerek geniş bir portföy oluşturmuştur.

Tiyatro sahnesinde “Kral Lear”, “Berlin Zamanı”, “Zakir” ve “Catherine” rolüyle yer aldığı “Köprüden Görünüş” gibi önemli yapımlarda performans göstermiştir. Bu projeler, onun sahne deneyimini güçlendiren çalışmalar arasında yer almaktadır.

Televizyon ve dijital platformlarda ise 2016-2017 yıllarında yayınlanan “Umuda Kelepçe Vurulmaz” dizisinde rol almıştır. Ardından “Kar” (2017), “Kaygı” (2018) gibi projelerle sinema alanında da görünürlük kazanmıştır.

Ayrıca “Ground Level”, “Cemre & Eda”, “Günlerin Ardından” ve “Büyük İstanbul Depresyonu” gibi kısa filmlerde de yer almıştır. Dijital platformlarda ise “Bartu Ben” (2018) ve “Yarım Kalan Aşklar” (2020) projeleriyle geniş kitlelere ulaşmıştır.

Son olarak “Sadakatsiz” dizisinde 2020-2022 yılları arasında rol almış, ardından FOX TV’de yayınlanan “Mahkum” dizisinde Eylül karakterini canlandırarak ekran kariyerini sürdürmüştür.