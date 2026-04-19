Doktor Başka Hayatta yayından mı kaldırıldı? Doktor Başka Hayatta final mi yaptı?

Televizyon dünyasında hızlı yükselişler kadar ani düşüşler de sık yaşanıyor. Son dönemin dikkat çeken yapımlarından biri olan Doktor Başka Hayatta için alınan sürpriz karar, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Başrollerinde Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizi, iddialı başlangıcına rağmen beklenen başarıyı sürdüremedi. Peki, Doktor Başka Hayatta yayından kalktı mı? Doktor Başka Hayatta final mi yaptı? Detaylar...

DOKTOR BAŞKA HAYATTA YAYINDAN KALKTI MI?

Pazar akşamları NOW TV ekranlarında yayınlanan dizi için alınan karar, sektör açısından oldukça dikkat çekici. Edinilen bilgilere göre Doktor Başka Hayatta, yayın hayatına beklenenden çok daha kısa bir sürede veda etti.

12 Nisan akşamı yayınlanan 6. bölüm, dizinin ekrana gelen son bölümü oldu. Kulislerde konuşulanlara göre kanal yönetimi, reyting performansını yeterli bulmayarak projeyi devam ettirmeme kararı aldı. Bu kararın ardından dizinin yeni bölümlerinin çekilmeyeceği ve yayın akışından tamamen çıkarıldığı iddia edildi.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA FİNAL Mİ YAPTI?

Dizinin geleceğine dair en çok merak edilen konulardan biri de resmi bir final yapılıp yapılmadığı oldu. Ancak gelen bilgiler, klasik bir final sürecinin yaşanmadığını gösteriyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, dizi için özel bir final bölümü çekilmedi. Bu durum, yapımın ani bir şekilde sonlandırıldığını ortaya koyuyor. Yani dizi teknik olarak bir “final bölümü” ile değil, yayınlanan son bölümüyle ekranlara veda etmiş oldu.

6. bölümün reyting sonuçları da bu kararın alınmasında belirleyici oldu: Total kategorisinde 8. sırada AB ve ABC1 gruplarında 4. sırada yer aldı.