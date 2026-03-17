NOW ekranlarında yayınlanan Doktor Başka Hayatta dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri ise Elif'in annesi Nuran. Peki, Doktor Başka Hayatta dizisi Nuran kimdir? Münir Özkul'un kızı Güner Özkul kimdir? Detaylar...

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ NURAN KİMDİR?

Nuran, dizide hikâyenin duygusal yönünü güçlendiren önemli bir karakter olarak öne çıkıyor. Geçmişi ve ailesiyle olan ilişkileri, dizinin dramatik yapısına derinlik katıyor. İzleyici karşısına güçlü ve etkileyici bir karakter olarak çıkan Nuran, hem aile bağları hem de geçmişten gelen sırlarla öne çıkıyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Nuran'ın hikâyesinin daha da derinleşmesi bekleniyor.

MÜNİR ÖZKUL'UN KIZI GÜNER ÖZKUL KİMDİR?

Güner Özkul, Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul ve usta oyuncu Suna Selen'in kızı olarak 1 Şubat 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Özkul, küçük yaşlardan itibaren tiyatro ve sinemayla tanıştı.

Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü'nde tamamlayan Özkul, 1988 yılında mezun olduktan sonra aynı alanda yüksek lisans yaptı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Bölümü'nde doktora çalışmalarına yöneldi.

Sanat hayatına grafik tasarım, mankenlik ve seslendirme gibi farklı alanlarda adım atan Güner Özkul, oyunculuk kariyerinde de televizyon dizileri ve sinema filmleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

GÜNER ÖZKUL KAÇ YAŞINDA?

1 Şubat 1966 doğumlu olan Güner Özkul, 2026 yılı itibarıyla 60 yaşında.

GÜNER ÖZKUL NERELİ?

Güner Özkul, İstanbul doğumlu ve köken olarak İstanbul'un sanatla iç içe kültürel geçmişine sahip bir aileden geliyor. Annesi Suna Selen ve babası Münir Özkul ile Türk tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimleri arasında yer aldı.

GÜNER ÖZKUL'UN KARİYERİ VE YER ALDIĞI YAPIMLAR

Güner Özkul, televizyon ve sinema kariyerinde birçok önemli projede rol aldı. Hem televizyon dizileri hem de sinema filmlerinde farklı karakterlere hayat vererek geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Sinema Filmleri

İçimdeki Hazine

Eski Köye Yeni Adet

Babam

Neredesin Firuze

Şellale

Karanlıktakiler

Televizyon Dizileri

Muhteşem Yüzyıl

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

Doktorlar

Canımın İçi

Sen de Gitme

Kollama

Dedektif Biraderler

Sihirli Annem

Yine de Aşığım

Zümrüt

Yağmur Zamanı