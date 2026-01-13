Haberler

Doğulu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Doğulu filmi ne zaman, nerede çekildi?

Doğulu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Doğulu filmi ne zaman, nerede çekildi?
Güncelleme:
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Doğulu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Doğulu konusu, özeti ve Doğulu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Doğulu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Doğulu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Doğulu filmini izleyecek olanların merak ettiği Doğulu konusu nedir, Doğulu oyuncuları kimler ve Doğulu özeti gibi konuları inceliyoruz.

DOĞULU FİLMİNİN KONUSU

Doğulu filmi, yıllarca cezaevinde kalan Fırat Doğulu ve can yoldaşı Akın'ın, özgürlüklerine kavuşmalarının ardından kendilerini tehlikeli ve zorlu bir intikam yolculuğunun içinde bulmalarını anlatıyor. Film, dostluk, sadakat ve adalet temalarını harmanlayarak izleyicilere sürükleyici bir hikâye sunuyor.

DOĞULU FİLMİ OYUNCU KADROSU

Filmde başarılı oyuncular bir araya geliyor. Başlıca isimler şunlar:

• Savaş Satış

• Onur Akbay

• Özgür Meriç

• Gürkan Uygun

• Melis İşiten

• Cansel Elçin

• Melih Özkaya

• Nebil Sayın

• Duygu Arda

• Erkan Meriç

DOĞULU FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Doğulu filminin çekimleri, Mardin'in Savur ilçesine bağlı Serenli köyünde gerçekleştirildi. Doğal ve otantik mekanlarıyla dikkat çeken bu bölgede yapılan çekimler, filmin atmosferine büyük katkı sağladı.

