Doğukan Güngör kimdir? Doğukan Güngör kaç yaşında, nereli?

Genç yaşına rağmen yer aldığı yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Doğukan Güngör, son dönemde adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatı ve kariyer geçmişiyle de merak edilen Güngör'ün kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu araştırılıyor. Doğukan Güngör hakkında merak edilen tüm detaylar…

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996 tarihinde Ankara'da doğmuş Türk oyuncudur. Tiyatro kökenli olan Güngör, sahne çalışmaları ve televizyon projeleriyle tanınmıştır. Geniş kitleler tarafından özellikle Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Fatih Ünal karakteriyle bilinir. Hem televizyon hem de sinema projelerinde yer alarak kariyerini çok yönlü biçimde sürdürmektedir.

DOĞUKAN GÜNGÖR KAÇ YAŞINDA?

1996 doğumlu olan Doğukan Güngör, 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

DOĞUKAN GÜNGÖR NERELİ?

Doğukan Güngör, Ankara doğumludur.

DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN KARİYERİ

Doğukan Güngör'ün oyunculuk kariyeri tiyatro temelli olarak şekillenmiştir.

2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde eğitim almaya başlamış, bu süreçte Harika Uygur ile Chubbuck metodu üzerine çalışmalar yapmıştır. Üniversite yıllarında Othello, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi tiyatro oyunlarında sahne almıştır.

Televizyon kariyerine 2018 yılında Meryem dizisiyle adım atmıştır. 2020 yılında Zümrüdüanka dizisinde canlandırdığı Hamit Özgüç karakteriyle daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Ardından Hakim dizisinde rol almış, asıl çıkışını ise Kızılcık Şerbeti dizisindeki Fatih Ünal karakteriyle yapmıştır.

Sinema alanında da projelerde yer alan Güngör; Dilberay, Her Şeye Rağmen, Sadık Ahmet ve Zaferin Rengi gibi yapımlarda rol almıştır.

Başarılı performansıyla 2024 yılında 10. Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştür.