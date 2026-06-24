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Doğancan Sarıkaya kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Hasan'ı Doğancan Sarıkaya kaç yaşında, nereli?

Doğancan Sarıkaya kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Hasan'ı Doğancan Sarıkaya kaç yaşında, nereli?
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Altı Üstü İstanbul dizisinde Hasan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Doğancan Sarıkaya, genç yaşına rağmen dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor. Daha önce birçok başarılı projede rol alan Sarıkaya’nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Doğancan Sarıkaya kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Hasan'ı Doğancan Sarıkaya kaç yaşında, nereli?

“Altı Üstü İstanbul” dizisinde Hasan karakterine hayat veren Doğancan Sarıkaya, oyunculuk performansıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Çocuk yaşlardan itibaren ekranlarda yer alan başarılı oyuncunun biyografisi araştırılıyor. Doğancan Sarıkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

DOĞANCAN SARIKAYA KİMDİR?

Doğancan Sarıkaya, 2004 yılında İstanbul’da doğmuş Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda reklam filmleriyle başlamış, kısa sürede televizyon projelerinde yer alarak tanınan genç oyuncular arasında yer almıştır.

DOĞANCAN SARIKAYA KAÇ YAŞINDA?

2004 doğumlu olan Doğancan Sarıkaya, 2026 yılı itibarıyla 22 yaşındadır.

DOĞANCAN SARIKAYA NERELİ?

Başarılı oyuncu İstanbul doğumludur ve yaşamının büyük bölümünü burada geçirmiştir.

DOĞANCAN SARIKAYA’NIN KARİYERİ

Doğancan Sarıkaya oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle başlamıştır. Ardından 2014 yılında “Küçük Ağa” dizisiyle profesyonel oyunculuk deneyimi yaşamıştır. “Yeter” dizisinde Kaan, “Çukur” dizisinde Acar Koçovalı ve “Tek Yürek” gibi projelerde rol almıştır.

Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje ise “Sadakatsiz” dizisindeki Demir karakteri olmuştur. Daha sonra “Bahar” dizisinde Cem karakteriyle ekranlara gelmiştir. Dijital platformlarda da yer alan Sarıkaya, Netflix yapımı “Rise of Empires: Ottoman” dizisinde genç Fatih Sultan Mehmed’i canlandırmıştır.

2026 yılında ATV ekranlarında yayınlanan “Altı Üstü İstanbul” dizisi kadrosunda yer alarak kariyerini sürdürmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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