Doğal gaz faturalarında devlet desteği kalkıyor mu, kimler devlet desteği alabilecek? Devlet desteği ne kadar, hangi illerde geçerli?

Doğal gaz faturalarında dengeleri değiştirecek yeni uygulama için geri sayım başladı. 1 Nisan’da devreye girecek sistemle birlikte devlet desteğinin kapsamı yeniden belirlenirken, özellikle yüksek tüketim yapan aboneleri ilgilendiren kritik detaylar gündeme geldi. Kimler destek almaya devam edecek, kimler kapsam dışında kalacak? Hangi illerde nasıl uygulanacak? Merak edilen tüm ayrıntılar haberin devamında…

DOĞAL GAZ FATURALARINDAN DEVLET DESTEĞİ KALKIYOR MU?

Doğal gaz faturalarındaki devlet desteği tamamen kaldırılmıyor. Ancak 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek yeni sistemle birlikte destek daha sınırlı ve hedefli hale getiriliyor. Belirlenen tüketim ortalamasının yüzde 75 üzerine çıkan aboneler artık bu destekten yararlanamayacak.

DOĞAL GAZ FATURALARINDA DEVLET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Yeni düzenlemeye göre, ilin ortalama doğal gaz tüketim seviyesinin altında kalan ya da bu sınırı aşmayan aboneler devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek. Türkiye genelinde yaklaşık 21,8 milyon abonenin 19 milyonu destek almaya devam ederken, yüksek tüketim yapan yaklaşık 2,8 milyon abone destek dışında kalacak.

DEVLET DESTEĞİ NEDİR?

Mevcut sistemde devlet, doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 45’ini karşılıyor. Örneğin 1000 TL’lik bir faturada vatandaş yaklaşık 550 TL öderken, kalan 450 TL devlet tarafından karşılanıyor. Yeni modelde bu destek, daha çok ihtiyaç sahiplerine yönlendirilecek.

YENİ KURALLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni kademeli tarife sistemi 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe giriyor. Bu tarihten sonra tüketim miktarı faturalar üzerinde belirleyici olacak.

HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?

Uygulama Türkiye genelinde geçerli olacak. Ancak her il için ayrı tüketim ortalamaları belirlenecek. Böylece iklim koşullarına göre farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar arasında adalet sağlanması hedefleniyor.

SON DURUM NEDİR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hayata geçirdiği yeni sistemle birlikte doğal gaz faturalarında tüketim odaklı bir dönem başlıyor. Amaç, yüksek tüketim yapan ve gelir seviyesi yüksek olduğu değerlendirilen aboneleri destek kapsamı dışında bırakarak, devlet desteğini daha adil ve verimli şekilde dağıtmak.