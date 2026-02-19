DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ 19 ŞUBAT: Diyarbakır'da iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak?

Ramazan ayının ilk günü olan 19 Şubat Perşembe, Diyarbakır'da oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için günün en merak edilen konusu iftar ve sahur saatleri oldu. Peki, Diyarbakır'da iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Detaylar...

DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ 19 ŞUBAT: DİYARBAKIR'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ramazan'ın 1. günü (19 Şubat Perşembe) için açıklanan resmi vakitlere göre:

Diyarbakır Sahur (İmsak) Vakti: 05:37

Diyarbakır İftar Vakti: 18:08

Bu saatler doğrultusunda Diyarbakır'da oruç süresi, imsak vaktinde başlayıp akşam ezanıyla birlikte 18:08'de sona erecek. İftar vakti, güneşin batmasıyla birlikte girer ve akşam ezanının okunmasıyla oruç açılır.

Ramazan ayı boyunca iftar vakitleri her gün birkaç dakika değişiklik gösterebilir. Bu nedenle günlük vakit takibi büyük önem taşır. Özellikle ilk gün olan 19 Şubat'ta Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar için 18:08 saati, gün boyu süren sabrın ve ibadetin ardından manevi bir buluşma anı olacaktır.

RAMAZAN AYINDA OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

Ramazan ayı, ibadetlerin arttığı, manevi huzurun derinleştiği ve duaların yoğunlaştığı mübarek bir zaman dilimidir. Bu ayda yapılan ibadetlerin sevabının katlandığına inanılır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Ramazan ayında özellikle dua edilmesini tavsiye etmiş ve iftar vakitlerinde yapılan duaların geri çevrilmeyeceğini bildirmiştir.

Oruçlu kişinin duasının makbul olduğuna dair hadisler, Ramazan'ı sadece açlık ve susuzlukla değil; aynı zamanda kalbi arındırma ve Allah'a yönelme ayı haline getirir.

İFTAR VAKTİNDE OKUNACAK DUA

İftar vakti, gün boyunca sabırla tutulan orucun sona erdiği ve Allah'a şükürle yönelinen andır. Bu vakitte yapılan duaların kabulüne dair rivayetler bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), iftar açarken şu duayı okumuştur:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, Senin verdiğin rızıkla iftar ettim. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı ve inşallah sevap kesinleşti."

(Ebu Davud, Savm, 22)

Bu dua, hem şükrü hem de ibadetin kabulü temennisini içinde barındırır. İftar anında birkaç dakikalık bir içten yakarış, Ramazan'ın ruhunu derinden hissetmeye vesile olabilir.

Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de yer alan şu dua da iftar vakitlerinde okunabilecek anlamlı dualar arasındadır:

"Ey Rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru!"

(Âl-i İmrân Suresi, 16. Ayet)