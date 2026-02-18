Diş hekimleri yeşil pasaport alabilecek mi? Diş Hekimleri Odası, ne açıklama yaptı, hangi mesleklere yeşil pasaport verilecek?

Diş hekimlerinin de yeşil pasaport alıp alamayacağı gündemdeki kanun teklifiyle yeniden tartışılıyor. Meclis'e sunulan teklife göre, Diş Hekimleri Odası'na kayıtlı ve belirli kıdemi bulunan diş hekimlerine hususi damgalı pasaport hakkı tanınması gündemde. Özel sektörde çalışan diş hekimleri, kamu çalışanlarıyla eşit haklara sahip olabilecek mi? Diş Hekimleri Odası bu konuyla ilgili ne dedi ve hangi meslek gruplarının yeşil pasaport alabileceği konuşuluyor? Merak edilen tüm ayrıntılar haberin devamında…

DİŞ HEKİMLERİ YEŞİL PASAPORT ALABİLECEK Mİ?

Meclis'e sunulan kanun teklifine göre, Diş Hekimleri Odası'na kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan diş hekimlerine yeşil pasaport verilmesi gündemde. Teklif yasalaşırsa, özel sektörde çalışan diş hekimleri de kamu çalışanlarıyla aynı haklara sahip olabilecek.

DİŞ HEKİMLERİ ODASI NE AÇIKLAMA YAPTI?

Diş Hekimleri Odası tarafından yapılan açıklamalarda, meslek mensuplarının mesleki gelişim için yurt dışına çıkmasının önemine dikkat çekildi. Kanun teklifiyle kamu çalışanlarıyla eşit hak sağlanmasının ve uzun yıllardır süren taleplerinin karşılanmasının hedeflendiği vurgulandı.

HANGİ MESLEKLERE YEŞİL PASAPORT VERİLİYOR?

Türkiye'de yeşil pasaport hakkı olan meslek grupları şunlardır:

Devlet memurları ve kamu görevlileri

Meclis ve hükümet eski üyeleri

Belediye başkanları (görevleri süresince veya emekli olduktan sonra)

Devlet sporcusu statüsündeki sporcular

Belirli kamu bankası ve kurum çalışanları

Belirli ihracatçı iş insanları ve şirket yetkilileri

Baroya en az 15 yıl kayıtlı avukatlar

HANGİ MESLEKLERE YEŞİL PASAPORT VERİLECEĞİ KONUŞULUYOR?

Yeni kanun teklifi kapsamında, özel sektörde uzun yıllardır çalışan diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarlara da yeşil pasaport verilmesi gündemde. Teklif yasalaşırsa, bu meslek grupları da yurtdışında seyahat ve mesleki etkinliklerde kolaylık elde edebilecek.

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Yeşil pasaport, "hususi damgalı pasaport" olarak bilinir ve sahibine birçok ülkeye vizesiz veya kolaylaştırılmış şartlarla seyahat etme hakkı tanır. Genellikle kamu görevlileri, eski milletvekilleri, bazı sporcular ve diğer seçkin meslek grupları için geçerlidir.