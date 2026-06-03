Dilay Özdemir kimdir, Dilay Özdemir kaç yaşında, evli mi, bekar mı, hangi takımda oynuyor?

Türk voleybolunun gelecek vadeden isimlerinden Dilay Özdemir hakkında detaylar sporseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. A Milli Takım kadrosunda da bulunan genç pasörün yaşı, kulüp kariyeri ve özel yaşamına dair sorular özellikle son dönemde arama motorlarında öne çıkmış durumda.

DİLAY ÖZDEMİR KİMDİR?

Dilay Özdemir, 15 Ağustos 2005 tarihinde İstanbul’da doğdu. Voleybola Eczacıbaşı altyapısında başlayan genç pasör, kariyeri boyunca Beşiktaş ve Karayolları gibi takımlarda da forma giydi. Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Özdemir, pas kalitesi ve oyun görüşüyle öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

KULÜP KARİYERİ VE OYNADIĞI TAKIMLAR

Dilay Özdemir, kariyerine Eczacıbaşı II takımıyla başladıktan sonra A takıma yükseldi. Daha sonra Beşiktaş’ta çifte lisansla forma giyen genç oyuncu, Karayolları’nda kiralık olarak oynadı. Güncel olarak ise yeniden Eczacıbaşı kadrosunda yer alarak Sultanlar Ligi’nde mücadele etmektedir.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

Genç yaşına rağmen önemli milli takım başarıları elde eden Dilay Özdemir, alt yaş kategorilerinde birçok turnuvada final ve şampiyonluk sevinci yaşadı. 2024 U20 Avrupa Şampiyonası’nda MVP seçilerek dikkat çekti ve Türk voleybolunun geleceği için önemli bir potansiyel olduğunu gösterdi.

ESKİDEN BUGÜNE BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Kulüp ve milli takım düzeyinde birçok başarıya imza atan Dilay Özdemir, genç yaşına rağmen uluslararası arenada da deneyim kazandı. Eczacıbaşı ile CEV Şampiyonlar Ligi’nde ikincilik yaşayan oyuncu, kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor.

KİŞİSEL HAYATI

Dilay Özdemir’in voleybolcu bir aileden geldiği biliniyor. Babası Barış Özdemir, 200’ün üzerinde kez milli formayı giymiş eski bir voleybolcu ve antrenördür. Bu yönüyle sporla iç içe büyüyen Dilay Özdemir, kariyerini profesyonel şekilde sürdürmektedir.

GELECEĞİN YILDIZLARINDAN BİRİ

Henüz genç yaşta olmasına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Dilay Özdemir, Türk voleybolunun uzun vadeli planlamasında önemli bir isim olarak görülüyor. Hem kulüp hem de milli takım seviyesinde gelişimini sürdürüyor.