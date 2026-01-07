Türk televizyon ve sinema dünyasının güçlü ve etkileyici isimlerinden biri olan Didem Taslan, hem güzellik yarışmalarındaki başarıları hem de oyunculuk kariyeriyle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır. Peki, Didem Taslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Didem Taslan'ın oynadığı dizi ve filmler hangileri? Detaylar...

DİDEM TASLAN KİMDİR?

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Didem Taslan, hem modellik hem de oyunculuk kariyerinde dikkat çeken başarılar elde etmiştir. 1 Nisan 1974 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Taslan, güzellik yarışmalarındaki başarılarıyla adını ilk kez geniş kitlelere duyurmuştur. 1992 yılında İzmir Fuarı Güzeli seçilen Didem Taslan, iki yıl sonra Türkiye İkincisi olma unvanını elde ederek kariyerinin temellerini atmıştır.

Modellik kariyerinin ardından uluslararası arenaya açılan Taslan, Bahamalar'da düzenlenen Calendar Girl Yarışması kapsamında "Miss April" seçilerek global bir başarıya imza atmıştır. Bu başarıları onu sadece bir güzellik ikonu değil, aynı zamanda televizyon ve sinema projelerinde de tercih edilen bir isim haline getirmiştir.

DİDEM TASLAN KAÇ YAŞINDA?

1 Nisan 1974 doğumlu olan Didem Taslan, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

DİDEM TASLAN NERELİ?

Didem Taslan, Mersin doğumlu bir sanatçıdır. Akdeniz'in incisi olarak bilinen Mersin'de dünyaya gelen Taslan, küçük yaşlardan itibaren modellik ve güzellik alanında adından söz ettirmeye başlamıştır.

DİDEM TASLAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER!

Didem Taslan, modellik kariyerinin yanı sıra televizyon ve sinema dünyasında da birçok projede yer almıştır. Özellikle 2008-2009 yıllarında Türkiye'nin en popüler dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi Pusu'da Gamze Güneş rolüyle büyük bir beğeni toplamıştır. Bu dizide Gürkan Uygun'un can verdiği Memati Baş karakterinin sevgilisi olarak ekranlarda boy göstermiştir.

2013 yılında ise Türk televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı Umutsuz Ev Kadınları dizisine 137. bölüm itibarıyla Neşe karakteriyle katılmıştır. Dizide Songül Öden, Deniz Uğur, Ceyda Düvenci, Bennu Yıldırımlar ve Özge Özder gibi isimlerle birlikte rol almıştır. Aynı yıl başrollerini Timur Acar ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı Bebek İşi dizisinde Alev karakterine hayat vermiştir. Nevra Serezli, Bora Akkaş ve Murat Akkoyunlu gibi isimlerle beraber projede yer almıştır.

Didem Taslan'ın televizyon ve sinema projelerindeki detaylı filmografisi ise şu şekildedir:

Rol Aldığı Yapımlar (Madde Madde)

1993 – Bizim Mahalle: Didem (Dizi)

1997 – Böyle mi Olacaktı: Seray (Dizi)

1998 – Marziye: Elif (Dizi)

1998 – Mavi Düşler: Sevgi (Dizi)

1999 – Yıkılmadım: Derya (Dizi)

2000 – Üç Kadın 2: Berna (Film)

2001 – Cinlerle Periler: Rol bilgisi yok (Dizi)

2001 – Yeni Hayat: Burçin (Dizi)

2002 – Kınalı Kar: Didem (Dizi)

2004 – Melekler Adası: Ayşe (Dizi)

2008-2009 – Kurtlar Vadisi Pusu: Gamze Güneş (Dizi)

2008 – Para=Dolar: Kardelen (Film)

2013 – Umutsuz Ev Kadınları: Neşe (Dizi)

2013 – Bebek İşi: Alev (Dizi)

2018 – Yasak Elma: Azra (Dizi)