Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’yi yakından takip eden izleyiciler, “ Didem Arslan Yılmaz ne zaman başlıyor?” ve “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yeni sezon ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. Programın yeni sezonuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME HANGİ KANALDA?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, 2026-2027 yayın sezonunda Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Programın yeni sezonda da gündüz kuşağındaki yayın akışını sürdürmesi bekleniyor.

Kanal değişikliğinin ardından programın yeni sezondaki yayın detayları da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle programın hangi gün ve saatte ekrana geleceği merak konusu oldu.

DİDEM ARSLAN YILMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İzleyicilerin merakla beklediği Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. Program, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 15.30’da Star TV ekranlarında yeni sezonun ilk bölümüyle yayınlanacak.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Didem Arslan Yılmaz’ın gündüz kuşağındaki programı yeniden izleyiciyle buluşacak. Programın yeni yayın döneminde de gündemdeki olayları ve farklı dosyaları ele alması bekleniyor.