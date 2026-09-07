Haberler

Didem Arslan Yılmaz ne zaman başlıyor?

Didem Arslan Yılmaz ne zaman başlıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Didem Arslan Yılmaz ne zaman başlıyor? sorusu, yeni sezonun başlamasıyla birlikte izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Ekranların sevilen programlarından Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’nin yeni sezon yayın tarihi merak edilirken, izleyiciler programın ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’yi yakından takip eden izleyiciler, “ Didem Arslan Yılmaz ne zaman başlıyor?” ve “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yeni sezon ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. Programın yeni sezonuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

 

DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME HANGİ KANALDA?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, 2026-2027 yayın sezonunda Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Programın yeni sezonda da gündüz kuşağındaki yayın akışını sürdürmesi bekleniyor.

Kanal değişikliğinin ardından programın yeni sezondaki yayın detayları da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle programın hangi gün ve saatte ekrana geleceği merak konusu oldu.

DİDEM ARSLAN YILMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İzleyicilerin merakla beklediği Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. Program, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 15.30’da Star TV ekranlarında yeni sezonun ilk bölümüyle yayınlanacak.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Didem Arslan Yılmaz’ın gündüz kuşağındaki programı yeniden izleyiciyle buluşacak. Programın yeni yayın döneminde de gündemdeki olayları ve farklı dosyaları ele alması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakim karşısına çıkıyor
Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimseye ameliyat yaptırmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi uzatıldı

Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi 6 ay uzatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı

8 yıldır firariydi! Tuğrul'u bu değişim bile kurtaramadı
Iğdır FK durdurulamıyor! 90+6'da yiyip, 90+8'de attıkları golle İstanbul'da da kazandılar

90+6'da yedikleri golle yıkıldılar, 90+8'de mucizevi golle kazandılar
Rusya’dan Almanya’ya misilleme! St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor

İki ülke arasında gerilim yükseliyor: Hamleler art arda geldi

Premier Lig'de Hull City şaşkınlığı! Herkes şoke oldu

Koca ülkeyi şoke etti!
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri

Ahmet Davutoğlu ifade verdi! Çıkışta esti gürledi
Transfer için çarpıcı itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık

Güne damga vuran itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık
Fenerbahçe'de sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu

Sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu