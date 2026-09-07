DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2026: DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gözü yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Tercih yapan binlerce aday, sonuç ekranının ne zaman erişime açılacağını ve açıklanma sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 DGS tercih sonuçlarına dair son dakika gelişmeler...

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2026

2026-DGS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gözü yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından 31 Ağustos 2026 itibarıyla 2026-DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Tercih işlemleri ise belirlenen tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-DGS tercih sonuçları, 31 Ağustos 2026 itibarıyla henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının erişime açılacağı kesin tarih konusunda resmi bir duyuru yapılmadı.

Adayların yerleştirme sonuçlarına ilişkin bekleyişi sürerken tercih sürecinin ardından değerlendirme işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Sonuçların açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından kesin olarak duyurulduğunda adaylar sonuçlarını ilgili sistem üzerinden takip edebilecek.

2026-DGS tercih işlemleri 27 Ağustos 2026 saat 10.30'da başladı ve 3 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek şekilde planlandı. Tercih bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adayların belirlenen süre içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih, 31 Ağustos 2026 itibarıyla ÖSYM tarafından duyurulmadı.

Verilen takvime göre tercih işlemlerinin 3 Eylül 2026 saat 23.59'da tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecinin yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor. Bu doğrultuda 2026-DGS tercih sonuçlarının 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla erişime açılması öngörülüyor.

Ancak 14 Eylül tarihi, ÖSYM tarafından açıklanmış kesin bir sonuç tarihi değil. Bu tarih, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından öngörülen değerlendirme sürecine göre belirtiliyor. Kesin açıklama tarihi ÖSYM tarafından duyurulduğunda sonuçların erişime açılacağı tarih netleşecek.

Adayların tercih sürecinde olduğu gibi sonuç sürecinde de ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.